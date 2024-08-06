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Новый трейлер аниме «Дандадан»
Дмитрий Кинский
20 августа 18:07
206
1 минута на чтение
Вышел новый трейлер аниме-сериала «Дандадан» по мотивам одноименной манги Юкинобу Тацу.
Вместе с этим стала известна дата выхода первого эпизода — 3 октября.
В центре сюжета парень и девушка Момо Аясэ и Кэн Такакура. Первая верит в призраков и отрицает существование НЛО, а второй — наоборот. Однажды старшеклассница получает психокинетические способности, а парень из-за проклятие — способность превращаться в демона.
За производство отвечает студия Science SARU. В режиссерском кресле Фуга Ямасиро, работавший над «Человеком-дьяволом: Плакса» и «Ину-о».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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