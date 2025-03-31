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Новый трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»

Дмитрий Кинский
31 марта 18:16
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Netflix представил новый трейлер седьмого сезона антологии «Черное зеркало» (или Black Mirror в оригинале).
Всего в нем будет шесть эпизодов, среди которых продолжение «USS Каллистер» под названием «В бесконечность» — тот будет идти аж 1 час 28 минут.
Из актеров в сериале появятся Питер Капальди, Исса Рэй, Аквафина, Эмма Коррин, Хэрриет Уолтер и другие.
Премьера состоится 10 апреля.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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