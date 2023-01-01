Новый геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainmen опубликовала сюжетный геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum.

В ролике показали отрывки из катсцен, а также различные механики вроде боевой системы и стелса.

Релиз состоится в 2023 году — точной даты пока нет. Игра будет доступна на всех основных платформах.