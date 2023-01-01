Новый геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainmen опубликовала сюжетный геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum.
В ролике показали отрывки из катсцен, а также различные механики вроде боевой системы и стелса.
Релиз состоится в 2023 году — точной даты пока нет. Игра будет доступна на всех основных платформах.
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Редактор
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