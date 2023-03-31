Одну из серий «Звездных войн: Опорная команда» снял режиссер «Легенды о зеленом рыцаре»

По данным издания The Hollywood Reporter, один из эпизодов «Звездных войн: Опорная команда» (или Skeleton Crew в оригинале) снял режиссер «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвид Лоури.

Ранее стало известно, что другую серию поставили Дэн Кван и Дэниэл Шайнер, известные по фильму «Все везде и сразу».

Действие развернется в эпоху Новой Республики, а в центре сюжета будет группа детей, потерявшихся в галактике и пытающихся найти дорогу домой.

Одну из главных ролей в сериале исполнит Джуд Лоу. Над проектом работают Джон Фавро и Дэйв Филони.