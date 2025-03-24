«Оно идет» — отрывок из сериала «Чужой: Земля»

Авторы «Чужого: Земля» поделились довольно жутким минутным отрывком из грядущего сериала, в котором один из персонажей игнорирует просьбы о помощи своего коллеги и сообщает, что «субъект выбрался на свободу».
Как следует из подзаголовка, впервые во франшизе действие развернется на Земле — за 30 лет до событий первого фильма Ридли Скотта.
Шоураннером проекта выступает Ноа Хоули, работавший над «Легионом» и «Фарго». Главные роли исполнили Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Сидни Чендлер, Эсси Дэвис и другие.
Премьера состоится летом — пока без точной даты.
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