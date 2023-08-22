Открылся цифровой Зал славы видеоигровой индустрии России

РВИ запустила сайт Зала славы видеоигровой индустрии России, куда будут попадать самые значимые для отечественного геймдева проекты и люди.

Их будут выбирать с помощью опросов, в которых примут участие как эксперты, так и обычные пользователи.

Прямо сейчас в Зал славы входят семь человек: создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов, создатель Dendy Виктор Савюк, основатель NivalInteractive Сергей Орловский, ведущий программы «Денди — Новая реальность» Сергей Супонев, разработчик «Вангеров» Андрей Кузьмин, а также ведущие шоу «От винта» и «Навигатор цифрового мира» Борис Репетур и Антон Зайцев.

26 сентября стартуют два больших голосования в категориях «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легендарные видеоигры».

Также обычные пользователи могут предложить своих кандидатов для шорт-листа 2024 года с помощью формы.

Организаторы выразили надежду, что в будущем Зал славы станет реальным — с арт-объектами и памятниками по всей России.