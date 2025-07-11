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Отмененный сериал про Робина, новая «Лига справедливости» и не только — инсайды от TWSJ

Дмитрий Кинский
11 июля 14:19
702
1 минута на чтение
Издание The Wall Street Journal в честь выхода «Супермена» поделилось некоторой инсайдерской информацией о киноподразделении DC и не только.
Тезисно пересказываем основные моменты:
  • Джеймс Ганн рассматривает потенциальные сериалы про Террифика и Джимми Олсена из «Супермена»;
  • В прошлом Кристофер Нолан заставил студию отменить сериал о становлении Робина;
  • Warner Bros. после провала оригинальной «Лиги справедливости» пыталась переманить к себе главу Marvel Studios Кевина Файги;
  • Изначально WB предлагала Ганну снять фильм про Супермена, однако режиссер выбрал «Отряд самоубийц»;
  • Бюджет «Супермена» составляет 225 миллионов долларов, цель Warner Bros. — собрать больше 500 миллионов;
  • Главе WB Discovery Дэвиду Заславу не очень нравилась идея фильма Та-Нехиси Коутса про темнокожего Супермена, он называл ее «слишком воукнутой». Однако Ганн еще может к ней вернуться;
  • DC планирует сначала представить известных персонажей, а потом собрать их в новой «Лиге справедливости»;
  • Компания собирается выпускать 2 фильма в год, несколько сериалов и как минимум один мультсериал.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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