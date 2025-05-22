В первые выходные «Лило и Стич» заработают больше, чем «Белоснежка» за все время проката

Аналитики предполагают, что «Лило и Стич» в дебютные выходные заработают в США от 150 до 160 миллионов долларов, а на остальных рынках — 125 миллионов.

В сумме получается 275-285 миллионов долларов, при этом бюджет фильма оценивается в 100 миллионов — без учета затрат на маркетинговую кампанию.

При этом, как отмечают журналисты, с учетом предпродаж билетов дебют картины может оказаться еще крупнее, как прежде случилось с сиквелом «Моаны».

Кроме того, на сборах «Лило и Стич» хорошо скажутся праздники, на которые выпадает премьера ленты, — День поминовения.

Для сравнения, «Белоснежка» с треском провалилась в прокате, заработав за все время проката несчастные 205 миллионов долларов.

Фильм выйдет 23 мая.

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