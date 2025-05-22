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В первые выходные «Лило и Стич» заработают больше, чем «Белоснежка» за все время проката

Дмитрий Кинский
22 мая 12:13
202
1 минута на чтение
Аналитики предполагают, что «Лило и Стич» в дебютные выходные заработают в США от 150 до 160 миллионов долларов, а на остальных рынках — 125 миллионов.
В сумме получается 275-285 миллионов долларов, при этом бюджет фильма оценивается в 100 миллионов — без учета затрат на маркетинговую кампанию.
При этом, как отмечают журналисты, с учетом предпродаж билетов дебют картины может оказаться еще крупнее, как прежде случилось с сиквелом «Моаны».
Кроме того, на сборах «Лило и Стич» хорошо скажутся праздники, на которые выпадает премьера ленты, — День поминовения.
Для сравнения, «Белоснежка» с треском провалилась в прокате, заработав за все время проката несчастные 205 миллионов долларов.
Фильм выйдет 23 мая.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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