Несколько дней назад команда энтузиастов из России и Польши опубликовала новый трейлер фанатского дополнения для третьих «Героев» под названием The Succession Wars. Знатоки сразу поняли, что речь идёт о HoMM II — в новом моде авторы бережно переносят контент и графику второй части игры на движок третьей.

Создатели отчитываются: уже проделано 98,8% работы над модом. Его обещают выпустить уже в этом году. Авторы предупреждают, что речь идет не о полноценном ремейке, а о переработанном дополнении. Полностью изменятся статистики существ, цены зданий, игровой баланс и так далее. Кроме того, в игру планируют добавить три новых фракции — игрок сможет взять под контроль ведьму, дервиша и еретика. Авторы обещают, что эти персонажи будут очень аккуратно вписаны в существующий сеттинг.

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