Несколько дней назад команда энтузиастов из России и Польши опубликовала новый трейлер фанатского дополнения для третьих «Героев» под названием The Succession Wars. Знатоки сразу поняли, что речь идёт о HoMM II — в новом моде авторы бережно переносят контент и графику второй части игры на движок третьей.
Создатели отчитываются: уже проделано 98,8% работы над модом. Его обещают выпустить уже в этом году. Авторы предупреждают, что речь идет не о полноценном ремейке, а о переработанном дополнении. Полностью изменятся статистики существ, цены зданий, игровой баланс и так далее. Кроме того, в игру планируют добавить три новых фракции — игрок сможет взять под контроль ведьму, дервиша и еретика. Авторы обещают, что эти персонажи будут очень аккуратно вписаны в существующий сеттинг.
Следить за прогрессом можно в этой группе «Вконтакте».
Читайте также
50 лучших видеоигр всех времён по версии Time
На первом месте — русская игра!
Во что играть в 2018? 25 самых ожидаемых игр
Главные фантастические игры 2018 года — от сиквелов Ni no Kuni и Last of Us до новых игр о Человеке-пауке, Боге войны и Ктулху.
Фантастика-2017: лучшие видеоигры
Лучшие игры 2017 года — от первоклассной научной фантастики и яркого приключения в открытом мире до настоящих произведений искусства и главной RPG последних лет.
Во что поиграть? Фантастические игры мая 2018
Главные фантастические игры месяца — от нового проекта Дэвида Кейджа и главной олдскульной RPG года до карточной игры про культистов.
Комментарии (Правила дискуссии)