Режиссер Дарья Жук снимет мрачный НФ-фильм про авторитаризм

Дарья Жук, режиссер из Беларуси, поставит мрачную научно-фантастическую сатиру Exactly What It Seems о современном авторитаризме.

Продюсерами выступают Воля Чайковская из Allfilm, Иво Фельт и Виолетта Кречетова. Фильм снимут на белорусском, английском и русском языках.

В центре сюжета будет супруги Надя и Федор, которые ищут политического убежища в США. Однако их телепортируют обратно в Беларусь с помощью таинственной квантовой технологии, созданной учеными при диктаторском режиме.

Жук подчеркнула, что в картине не будет большого количества спецэффектов. По ее словам, это будет приземленная версия нашей реальности, в которой существует технология для телепортации ностальгирующих по Беларуси людей.

Напомним, в 2018 году вышла драма «Хрусталь» Дарьи Жук, которую Беларусь выбрала в качестве номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Дату выхода и актерский состав пока не раскрывают.

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