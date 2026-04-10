Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

Фильмы по Лавкрафту. Про Ктулху и не только
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Сценарист «Ван-Писа» не смотрел аниме — и другие детали создания сериала от Netflix

Дмитрий Кинский
10 апреля 15:30
168
2 минуты на чтение
Издание IGN выпустило большое интервью с исполнительным продюсером Бекки Клементс, шоураннером Джо Трацем и сценаристом Иэном Стоуксом о создании телеадаптации «Ван-Писа» от Netflix.
Тезисно пересказываем основные моменты:
  • При работе над адаптацией авторы опирались именно на оригинальную мангу Эйитиро Оды;
  • Во время кастинга они даже просили актеров читать только мангу;
Бекки Клементс
Было сразу видно, кто смотрел аниме, потому что они играли именно версию из аниме-сериала. Поэтому мы просили читать мангу.
  • Иэн Стоукс, в свою очередь, даже никогда не смотрел аниме-сериал, он только читал мангу;
Иэн Стоукс
Я не хотел смотреть что-то, что могло бы сформировать у меня в голове представление о том, как должен выглядеть сериал.
  • Эйитиро Ода сильно вовлечен в работу над сериалом: он читает синопсисы, сценарии, смотрит монтаж, оценивает кастинг и концепт-арты;
Иэн Стоукс
Ничто для него не сюрприз. Иногда он говорит: «Нет, верните это обратно». А мы отвечаем: «Но у нас нет денег». И он говорит: «Найдите деньги». И мы их находим.
  • Авторы порой возражают мангаке, но в итоге «всегда оказывается, что он был прав»;
  • Все сценарии для «Ван-Писа» от Netflix сначала отправляют Оде на правки. По словам команды, было бы глупо не ценить мудрость человека, который создал все эти истории и персонажей;
Иэн Стоукс
Я получаю правки к сценариям с тех пор, как начал писать для телевидения. Но та внимательность и продуманность, с которой он относится к каждому своему комментарию, просто потрясает и очень вдохновляет.
  • Перед стартом первого сезона авторы говорили о 16 сезонах, однако сейчас они уверены лишь в восьми-десяти, а «дальше будут разбираться»;
  • Для некоторых персонажей вроде Брука, которых вводят в лайв-экшен раньше, написали фальшивые сцены для проб;
  • Что касается появления Нико Робин (или Мисс Олл Сандей) в самом начале второго сезона, то ее решили показать раньше, чтобы сразу зацепить зрителей;
Иэн Стоукс
Мы вообще не знали, какой будет реакция на первый сезон. Так что моя ставка была такой: готов поспорить, что людям понравится экшен. Значит, нужно начинать с большой экшен-сцены.
  • Без импровизации на съемочной площадке не обходится;
Иэн Стоукс
Все могут подойти и спросить: «Можно я скажу вот это?» И мы всегда отвечаем: «Давай». Это правило любой комедийной сценарной комнаты. Если это смешит вас в моменте, значит, это рассмешит и по телевизору.
  • В сериале Зоро действительно побеждает 100 агентов Барок Воркс. 100 каскадеров, конечно, нанимать не стали, поэтому некоторые просто быстро переодевались;
  • Иньяки Годой, который играет Луффи, постоянно делится с командой своими идеями для адаптации;
Иэн Стоукс
Он расписывает мне идею, присылает мне картинку из манги, 800 гифок и мемов. Он очень заботится о своем персонаже. Он делает презентации, приходит со всевозможными идеями.
  • Армию монстров в конце второго сезона добавили, потому что авторам нужна была масштабная битва;
  • Верного спутника Виви — утку Кару — не стали добавлять во второй сезон, потому что в моменте он ломал логику повествования. При этом сам сценарист обожает его;
  • Героиня упоминает его, чтобы фанаты не сильно расстроились. И, судя по всему, Кару появится в третьем сезоне.
Премьера третьего сезона «Ван-Писа» состоится в 2027 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

