«Смешарики», «Последний богатырь» и «Майор Гром» — что Минпросвещения РФ рекомендует смотреть после уроков

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов составил список фильмов, которые рекомендуется смотреть после уроков — среди них как советские, так и современные российские картины.

В числе мультфильмов много классики: «Бременские музыканты», «Кот Леопольд», «Винни Пух и все, все, все», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты» и другие. Место нашлось и относительно современной анимации, такой как «Смешарики», франшиза «Три богатыря» и «Супергерои.ру».

Из кино в Минпросвещении РФ рекомендуют «Приключения Электроника», «Старика Хоттабыча», «Остров сокровищ», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чебурашку» 2023 года, трилогию «Последний богатырь», «Майора Грома» и не только.

Разумеется, без военных драм вроде «Летят журавли», «Тихий Дон» и «До свидания, мальчики» не обошлось.

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