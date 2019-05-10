Режиссёр фильма «Джон Уик 3» Чад Стахелски рассказал изданию Yahoo Movies UK, что четвёртая часть «Матрицы» находится в разработке. По словам Стахелски, этим сейчас занимаются сёстры Вачовски, постановщики оригинальной трилогии.

Я очень счастлив, что Вачовски не просто работают над «Матрицей», а «расширяют» то, что мы все так любим. Если им понадобится от меня какая-то помощь, они позвонят и скажут: «Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадёром», я приду на съёмочную площадку и позволю машине сбить себя. Чад Стахелски

Однако неясно, какую именно роль в проекте занимают сейчас сёстры Вачовски. На вопрос об этом Стахелски ответил, что он не в курсе, режиссёры ли они.

На пресс-туре, посвящённом премьере «Джона Йика 3», Yahoo Movies UK поинтересовались, вернётся ли к своей роли Киану Ривз, если фильм действительно начнут снимать.

Это был бы подарок. Я бы не смог сказать «нет». Киану Ривз

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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