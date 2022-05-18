«Вольга» выпустит летом в России хоррор Men от студии А24

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», кинокомпания «Вольга» все-таки выпустит хоррор «Род мужской» (в оригинале Men) от студии А24 и режиссера «Из машины» Алекса Гарленда.

Это интересно, потому что ранее A24 заявила об уходе с российского рынка.

В России премьера должна состояться 23 июня, тогда как в большинстве других стран уже через пару дней — 20 мая.

Оценки фильма от критиков разнятся, но в целом его приняли тепло. Сейчас на Metacritic у картины 65 баллов из 100 возможных.

Российский трейлер

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