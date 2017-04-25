Outlast 2, Syberia 3, Warhammer 40 000: Dawn of War 3 и другие новые обзоры на «Игромании»

Наши коллеги из «Игромании» опубликовали обзоры нескольких новых — и перевыпущенных старых — игр.

Неплохая игра, которая не дает игроку расслабиться от начала и до конца. Но она предлагает все то же самое, что и четыре года назад, только с улучшенной графикой, звуком и парочкой новых фишек.

Десятилетний обморок не прошел для Кейт бесследно. Прежде всего пострадали отделы мозга, отвечающие за компьютерную версию. Но особая атмосфера, добрый сюжет, логичные головоломки, необычные локации и великолепная музыка уцелели.

После беглого знакомства с предысторией вас бросят на поле боя, где теперь снова нужно строить базу. Да, наконец-то можно не ограничивать себя малым количеством отрядов и не переживать за каждую потерю.

Double Fine Productions во главе с Тимом Шейфером уже выпустила переиздание Grim Fandango и Maniac Mansion II: Day of the Tentacle, так что анонс Full Throttle Remastered вряд ли кого-то удивил. Жаль только, мастер так поздно взялся за игру, при создании которой он дебютировал в качестве главного геймдизайнера. Впрочем, это объяснимо: он просто хотел ее отполировать.

К моменту написания статьи Bayonetta в Steam продалась тиражом более чем в сто тысяч копий и получила свыше двух тысяч положительных отзывов. Тут могут возникнуть два вопроса: первый — игра и правда так хороша? И второй — неужели это действительно качественный порт?

Все, за что пресса ругала Rain World, она же восхваляла в Dark Souls. Да, быть слизнекотом тяжко. Но нет — Rain World вовсе не трудна сверх меры. Просто относиться к ней как к стандартному платформеру — огромная ошибка.

Крошечная девочка в ярко-желтом дождевике просыпается в чемодане от кошмарного сна. И выясняется, что реальность ничем не лучше: героиня заперта в гигантском железном подвале, темном и грязном, пересеченном гудящими трубами и заваленном пыльными ящиками. Что это за место? Впрочем, этот вопрос ее волнует меньше всего. Девочка голодна и хочет домой.

Ощущения от закрытой беты нового класса для Diablo III разнообразные. Будто для тебя проводят экскурсию по величественному готическому особняку, изобилующему секретными ходами и старыми фолиантами. Только вот особняк этот достроен хорошо если наполовину.

Еженедельная рубрика косплея. Сегодня в программе — Красная Комната из игры Life is Strange, милейшие Хлоя и Макс, непривычная госпожа Цирилла и чудесная 2B из Nier: Automata. А вдогонку — иностранные ребята с работами по World of Warcraft, Star Wars и Disney.