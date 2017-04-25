Outlast 2, Syberia 3, Warhammer 40 000: Dawn of War 3 и другие новые обзоры на «Игромании»

Наши коллеги из «Игромании» опубликовали обзоры нескольких новых — и перевыпущенных старых — игр.
Обзор Outlast 2. Теперь с религией!
Неплохая игра, которая не дает игроку расслабиться от начала и до конца. Но она предлагает все то же самое, что и четыре года назад, только с улучшенной графикой, звуком и парочкой новых фишек.
Обзор Syberia 3. Теплое чувство ностальгии
Десятилетний обморок не прошел для Кейт бесследно. Прежде всего пострадали отделы мозга, отвечающие за компьютерную версию. Но особая атмосфера, добрый сюжет, логичные головоломки, необычные локации и великолепная музыка уцелели.
Обзор Warhammer 40 000: Dawn of War 3.
Хорошая наследственность
После беглого знакомства с предысторией вас бросят на поле боя, где теперь снова нужно строить базу. Да, наконец-то можно не ограничивать себя малым количеством отрядов и не переживать за каждую потерю.
Обзор Full Throttle Remastered. Газ до отказа в HD
Double Fine Productions во главе с Тимом Шейфером уже выпустила переиздание Grim Fandango и Maniac Mansion II: Day of the Tentacle, так что анонс Full Throttle Remastered вряд ли кого-то удивил. Жаль только, мастер так поздно взялся за игру, при создании которой он дебютировал в качестве главного геймдизайнера. Впрочем, это объяснимо: он просто хотел ее отполировать.
Удобно ли играть в Bayonetta на PC? Разбираемся
К моменту написания статьи Bayonetta в Steam продалась тиражом более чем в сто тысяч копий и получила свыше двух тысяч положительных отзывов. Тут могут возникнуть два вопроса: первый — игра и правда так хороша? И второй — неужели это действительно качественный порт?
Обзор Rain World. Умри, умри, умри
Все, за что пресса ругала Rain World, она же восхваляла в Dark Souls. Да, быть слизнекотом тяжко. Но нет — Rain World вовсе не трудна сверх меры. Просто относиться к ней как к стандартному платформеру — огромная ошибка.
Обзор Little Nightmares. Inside для девочек
Крошечная девочка в ярко-желтом дождевике просыпается в чемодане от кошмарного сна. И выясняется, что реальность ничем не лучше: героиня заперта в гигантском железном подвале, темном и грязном, пересеченном гудящими трубами и заваленном пыльными ящиками. Что это за место? Впрочем, этот вопрос ее волнует меньше всего. Девочка голодна и хочет домой.
Diablo III: возвращение некроманта.
Впечатления от закрытой беты
Ощущения от закрытой беты нового класса для Diablo III разнообразные. Будто для тебя проводят экскурсию по величественному готическому особняку, изобилующему секретными ходами и старыми фолиантами. Только вот особняк этот достроен хорошо если наполовину.
Пятничный косплей: Nier: Automata, Life is Strange, World of Warcraft и Star Wars Celebration
Еженедельная рубрика косплея. Сегодня в программе — Красная Комната из игры Life is Strange, милейшие Хлоя и Макс, непривычная госпожа Цирилла и чудесная 2B из Nier: Automata. А вдогонку — иностранные ребята с работами по World of Warcraft, Star Wars и Disney.comments powered by HyperComments