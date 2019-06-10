Ubisoft на Е3 2019 показали новую Watch Dogs

Ubisoft в этом году выступила интереснее и ярче, чем на прошлой E3. Компания пошла с козырей, анонсировав Watch Dogs Legion после небольшой симфонической музыкальной паузы в начале. Все слухи оказались верными: место действия новой игры — Лондон, ставший столицей технократического полицейского государства. Ключевая особенность проекта — в нём не будет главного героя. Нам предстоит организовывать подпольное сопротивление, вербуя новых участников из местных жителей. И за каждого нового агента можно играть, выполняя различные задачи.

Смерть в игре окончательна — за погибших агентов играть дальше не выйдет, — но вовсе не означает поражения: мы просто выбираем следующего бойца и продолжаем выполнение текущей задачи. У каждого человека своя история и свои таланты: один успешно ломает дронов, другой прекрасно дерётся, третий в прошлом был наёмным убийцей и может расстреливать людей десятками. Релиз намечен на 6 марта следующего года — так что, похоже, перед лицом настоящего цунами отличных релизов геймерам придётся распрощаться со сном, учёбой и личной жизнью.

Другим важным анонсом стала Gods & Monsters — новая фэнтезийная ролевая игра от создателей Assassin’s Creed Odyssey. По визуальному стилю проект напоминает смесь RiME с какой-нибудь мобильной игрой. Никаких подробностей, кроме трейлера, не было, но в продажу игра поступит уже 25 февраля следующего года — на всех основных платформах, включая Switch и Stadia. Да, ещё один важный весенний релиз!

С сервисом Stadia Ubisoft в принципе налаживает крепкое сотрудничество: кроме свежих игр там будет и новая подписка, получившая название Uplay+. Всего за 15 долларов в месяц (у нас, кажется, ценник будет европейским — 15 евро) игрок получит доступ сразу ко всей PC-библиотеке издателя, которая сейчас насчитывает свыше 100 проектов. Причем доступ распространяется на все DLC, бонусы предзаказа и премиальный контент. Стартует новый сервис уже 3 сентября — так что благодаря песне Шуфутинского вы не забудете про это важное событие.

Третьим важным анонсом стала Rainbow Six Quarantine — кооперативный шутер для трёх игроков про уничтожение, предположительно, зомби (противников в трейлере так и не показали). Игра выйдет в начале следующего года на РС, X1 и PS4.

В этом году на E3 Ubisoft снова обратилась к теме спорта, анонсировав Roller Champions — спортивную PvP-игру с участием команд 3 на 3. Сама дисциплина напоминает смесь гандбола с конькобежным спортом, только на роликовых коньках. Выглядит любопытно, но по трейлеру сложно судить, как именно в это надо играть. Чтобы выяснить, можно до 14 июня принять участие в публичном альфа-тестировании. Релиз проекта намечен на начало следующего года на PC. https://www.youtube.com/watch?v=cFdyq9I1HZo

Ещё одной приятной неожиданностью стал анонс Just Dance 2020. Вернее, не он сам, а то, что в нём прозвучала композиция Skibidi от отечественной группы Little Big.

Песня также попала в треклист игры, которая выходит в ноябре на PS4, X1, Switch, Wii и Stadia. Теперь можно смело утверждать, что Илья Прусикин и его коллеги оставили заметный след в массовой культуре.

Остальные анонсы уже менее интересны. Рассказали про сериал о разработчиках MMO Mythic Quest. Причём снято это настолько в стиле реальных документалок о жизни девелоперов, что и не отличить.

Представили мобильную игру Tom Clancy’s Elite Squad, где нам предстоит сражаться командами 5 на 5, а в роли бойцов выступают герои различных шутеров Ubisoft по лицензии Тома Клэнси — от Сэма Фишера до оперативников Rainbow Six.

В бесплатную Brawhalla добавят персонажей из мультсериала «Время приключений» — и в этой красочной потасовке они себя чувствуют абсолютно как дома.

Показали два новых трейлера Ghost Recon Breakpoint, хотя проект на конференции запомнился не ими, а актёром Джоном Бернталом, который играл Карателя в одноимённом сериале. Также под занавес рассказа о Breakpoint намекнули на какой-то кроссовер с «Терминатором» — уже второй на этой Е3!

Выход игры запланирован на 4 октября на PC, X1, PS4 и Stadia, а с 5 по 8 сентября пройдёт закрытое тестирование.

Ну и последний интересный анонс связан с The Division. Экранизацией игры занимается Дэвид Литч, которого мы знаем по второму «Дэдпулу» и первому «Джону Уику», а платформой для ленты выступит Netflix. Киану Ривз в списке актёров не значится, зато будут Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

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Пожалуй, Ubisoft таки смогли удивить, несмотря на утечки и сливы. Watch Dogs Legion наверняка станет одним из самых прибыльных релизов компании, а другие новинки пробуждают интерес, даже несмотря на скудость информации о них. Так что анонс Uplay+ пришёлся весьма кстати!