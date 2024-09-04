Уволенный сценарист «Людей Икс '97» обвинил Marvel в «почти криминальных» условиях работы

Они хотели стереть те аспекты моей личности, которые противоречили или были неудобными для них. У них не получилось. Они пытались запугать меня как явными, так и косвенными угрозами. У них не получилось. Все, что они делали с тех пор, было направлено на то, чтобы заставить меня замолчать, раздавить и напомнить мне о своей роли.