Уволенный сценарист «Людей Икс '97» обвинил Marvel в «почти криминальных» условиях работы

Уволенный Marvel сценарист «Людей Икс '97» Бо ДеМайо рассказал на OnlyFans, что слухи о сексуальных домогательствах с его стороны — ложь.
Слухи, которые распространяют обо мне в интернете, — ложь. И они оскорбительны. Но еще больше меня беспокоит эта клеветническая кампания, призванная дискредитировать мою репутацию, чтобы скрыть вопиющие предвзятые действия, которые распространяются от членов команды «Людей Икс '97» до руководства Marvel Studios.
Вместе с этим он обвинил компанию в «токсичной среде» и «почти криминальных условиях работы», которые «настраивают людей друг против друга и разжигают паранойю», чтобы работники соблюдали правила.
По словам ДеМайо, за много лет работы в компании он стал свидетелем вопиющего дискриминационного и оскорбительного поведения со стороны руководства.
Они хотели стереть те аспекты моей личности, которые противоречили или были неудобными для них. У них не получилось. Они пытались запугать меня как явными, так и косвенными угрозами. У них не получилось. Все, что они делали с тех пор, было направлено на то, чтобы заставить меня замолчать, раздавить и напомнить мне о своей роли.
Адвокат Брайан Фридман, который представляет интересы Бо ДеМайо, уже подал иск, чтобы исключить из документов «незаконное положение о недопущении унижения достоинства».