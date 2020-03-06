«Тёмная башня» как великий философский эпос Как сага Стивена Кинга о стрелке идейно переплетается с «Властелином колец».

Как построить космический лифт Поездка на космическом лифте, наверное, будет напоминать полёт на монгольфьере — без рёва дюз, без шлейфа яростного пламени. Плавно уходит вниз Земля...

«Вселенная Стивена»: мультсериал о любви без границ Этот мультсериал сравнивают с «Временем приключений» или «Гравити Фолз». Но благодаря своей вселенной он ещё необычнее, а из-за смелых тем его даже подвергали цензуре.