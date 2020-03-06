В свежем номере Official Xbox Magazine вышел огромный материал о ремейке Resident Evil 3, из которого стали известны новые подробности об игре. Пользователь Reddit под ником AestheticGamer тезисно пересказал статью, а мы выделили основные моменты и перевели.

  • Немезис — первый монстр в истории Resident Evil, который может пробраться в так называемые безопасные комнаты, если он преследует игрока;
  • Разработчики с самого начала планировали сделать Немезиса более ужасным и сложным противником, чем Мистер Икс;
  • В игре будут относительно безопасные зоны, где можно передохнуть от Немезиса, — у этого будет какое-то логичное объяснение;
  • Чтобы не утомлять геймеров, ИИ злодея устроен так, что он должен время от времени давать время для передышки;
  • Разработчики улучшили интеллект остальных монстров, теперь их поведение будет меняться в зависимости от окружающей среды и других факторов;
  • В сравнении с оригиналом Раккун-Сити стал значительно больше. Это все еще не открытый мир, но город спроектировали так, что игроки могут исследовать множество улиц, магазинов и зданий. Более того, иногда у геймеров будет выбор пути;
  • Метро в игре выступает в качестве быстрого перемещения из одной локации в другую;
  • Карлос будет играбельным персонажем, однако пройти за него всю сюжетную кампанию не получится. Также он будет встречаться игрокам во время перемещения по городу;
  • Авторы постарались доработать характер персонажа, чтобы сделать его более грубым снаружи, но приятным и надежным внутри;
  • Если главная героиня наступит на грязь, то она на некоторое время прилипнет к ней;
  • Capcom намекнула, что в ремейке Resident Evil 3 могут появиться новые монстры, которых не было в оригинале;
  • История в игре будет более глубокой — Джилл и Немезису уделят гораздо больше внимания;
  • Также разработчики намекнули, что игроки увидят некоторые локации (или даже персонажей?) из REmake 2.

Ремейк Resident Evil 3 выйдет 3 апреля на PS4, Xbox One и ПК.

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