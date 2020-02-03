В январе 2019-го мы рассказывали, что Netflix планирует запустить в производство сериал по вселенной хоррор-экшенов про зомбиапокалипсис Resident Evil. За год о проекте почти не было новостей, и вот порталу Redanian Intelligence удалось найти в базе данных информацию об адаптации. Оказывается, сериал действительно жив!

Судя по отметке, нас ждёт восемь часовых эпизодов. Их начнут снимать в Южной Африке в июне, а закончат в октябре. О релизе нет почти никаких деталей, но можно предположить, что шоу выйдет летом или осенью 2021-го.

С января 2019-го о сюжете почти не было подробностей. Автор Deadline утверждал, что сериал якобы расширит вселенную и расскажет о корпорации «Амбрелла» Т-вирусе, превращающим людей в зомби (или что похуже).

Работать вместе с Netflix будет немецкая кинокомпания Constantin Film. Эта же студия занималась прошлыми адаптациями видеогр, которые снимал Пола У. С. Андерсона. Все шесть фильмов, выходивших с 2002-го, составили суммарную кассу 1,2 миллиарда долларов. Первые две картины отчасти сохраняли атмосферу видеоигр и показывали сюжет первоисточника, но в дальнейшем создатели решили развивать свою историю.

По Resident Evil также выходил ряд анимационных полнометражных CGI-фильмов при участии Capcom, которые более бережно адаптировали первоначальный материал и опирались на образы персонажей из игр.

Ремейк Resident Evil 3 выйдет для PC, PS4 и Xbox One 3 апреля.