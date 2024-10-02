Ведьма, нечисть и «богатыри» — вышел трейлер фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер этно-фэнтезийного сериала «Молот ведьм».

По сюжету из секретного института, где изучают магию, чтобы сделать ее подвластной науки, сбегает могущественная ведьма. Она способна превращать людей в леших и прочую нечисть из сказок.

Противостоять Хозяйке стихий должны программист Илья Муромцев, спортсмен Алеша Попов и водитель «скорой» Никита Добрынин. Правда, они совсем не богатыри.

В режиссерском кресле Евгений Бедарев, который работал над «Пока цветет папоротник» и «Домовым».

Премьера состоится 2 ноября на START и Okko.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.