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Ведьма, нечисть и «богатыри» — вышел трейлер фэнтези-сериала «Молот ведьм»
Дмитрий Кинский
25 октября 18:20
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Стриминговый сервис START опубликовал трейлер этно-фэнтезийного сериала «Молот ведьм».
По сюжету из секретного института, где изучают магию, чтобы сделать ее подвластной науки, сбегает могущественная ведьма. Она способна превращать людей в леших и прочую нечисть из сказок.
Противостоять Хозяйке стихий должны программист Илья Муромцев, спортсмен Алеша Попов и водитель «скорой» Никита Добрынин. Правда, они совсем не богатыри.
В режиссерском кресле Евгений Бедарев, который работал над «Пока цветет папоротник» и «Домовым».
Премьера состоится 2 ноября на START и Okko.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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