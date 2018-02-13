Два года назад мы писали, что студия Warner Bros. планирует снять новый фильм про Вилли Вонку и шоколадную фабрику. С тех пор никаких подробностей о картине не было — до вчерашнего дня. 12 февраля издание The Hollywood Reporter сообщило об любопытных переговорах. Портал утверждает, что Warner Bros. предлагают снять новый фильм про Вилли Вонку режиссёру Полу Кингу, который поставил обе части «Приключений Паддингтона».

Работать над картиной Кинг будет вместе с продюсером Дэвидом Хейманом. За его плечами — все части киносаги о Гарри Поттере, «Фантастические твари» и оба фильма «Приключения Паддингтона». Саймон Рич (сериал «Мужчина ищет женщину») напишет для студии новый сценарий, его черновик компанию не устроил.

Первый фильм о трикстере-шоколатье увидел свет в 1971 году и получил признание зрителей в основном благодаря блестящей игре Джина Уайлдера, которого вы наверняка помните по картинкам «Ну давай, расскажи мне». Интересно, что фильм не понравился Роальду Далю — автору повести «Чарли и шоколадная фабрика». Он раскритиковал фильм во всём — начиная от режиссуры и заканчивая исполнителем главной роли. В 2005 году вышла новая экранизация, поставленная Тимом Бёртоном. Роль Вилли Вонки исполнил Джонни Депп.