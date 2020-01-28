2019 год в кинопрокате стал годом контрастов и крайностей. Если фильм оказывался успешным, то бил все кассовые рекорды, а если проваливался, то с громким треском. Громкие имена и названия перестали гарантировать джекпот. Зритель начал уставать от бесконечных сиквелов, приквелов и очередных ребутов и ходит на них крайне выборочно: среди самых громких провалов года — сплошь перезапуски и очередные части некогда популярных франшиз. С другой стороны, вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. Ведь и в списке самых кассовых фильмов года сплошь сиквелы, новые прочтения известных историй и адаптации уже существующего материала. С третьей стороны, успех оригинальных историй типа «Мы» Джордана Пила показывает, что зрители готовы идти на подобные фильмы, пусть и не так массово, как на новых «Мстителей». Здесь главное — обойтись небольшим бюджетом.

Громкие провалы

В минувшем году хватало провалов, которые принесли создателям убытки свыше 100 миллионов долларов.

Около 130 миллионов потеряли студии Paramount и Skydance Media, вложившись в производство нового «Терминатора». До премьеры создатели позиционировали «Тёмные судьбы» как первый настоящий сиквел «Судного дня» и возвращение к корням франшизы. Публика на слова не купилась, и возвращение «Терминатора» обернулось его величайшим провалом. Даже всеми ненавидимый «Генезис» заработал почти в два раза больше.

Ещё одним из главных неудачников года оказался «Тёмный Феникс». Последняя часть «Людей Икс» при бюджете в 200 миллионов долларов заработала всего 252 миллиона и по самым скромным прикидкам принесла около 100–120 миллионов убытка. Против фильма сыграло всё: усталость от франшизы, разочарование зрителей в его предшественнике — «Апокалипсисе», отсутствие адекватной маркетинговой поддержки и выход в самый неудачный момент — когда власть в XX Century Fox как раз переходила к Disney и никому не было никакого дела до проблем «Людей Икс». Окончательно добили картину пересъёмки, задравшие и так немаленький ценник до небес.

Самое, пожалуй, смешное — хотя съёмки «Тёмного Феникса» закончились задолго до завершения сделки по продаже Fox, убытки упадут уже в финансовую ведомость Disney.

То, что «Кошки», высокобюджетная адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, обречены в прокате, стало понятно ещё летом, когда первый же трейлер фильма стал вирусным, но совсем не так, как хотели бы создатели. Хвостатые персонажи мюзикла вышли попросту пугающими — эффект зловещей долины в худшем виде.

Предубеждение против фильма усилилось, когда критики разорвали «Кошек» на мириады маленьких фантиков. Не помогло мюзиклу и то, что он выходил в прокат в один день с девятым эпизодом «Звёздных войн». И даже отчаянные попытки режиссёра Тома Хупера в последний момент переделать часть спецэффектов не вернули зрителям веру в проект. За первый месяц мюзикл смог заработать лишь 60 миллионов долларов. С учётом производственного бюджета в 90 миллионов и, по слухам, сопоставимых затрат на маркетинг убытки Universal окажутся в районе 70–100 миллионов долларов в лучшем случае.

Желание Энга Ли использовать камеры с высокой частотой кадров и омолодить Уилла Смита при помощи дорогостоящих компьютерных технологий вышло боком студии Paramount. «Гемини», конечно, заработал 172 миллиона долларов в мировом прокате, но при бюджете в 138 миллионов это обернулось для студии убытками в 75 миллионов.

А вот финансовые потери от нового «Хеллбоя» получились не такими серьёзными. Правда, благодарить за это надо скромный бюджет. Собрав по миру 44 миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов, новая адаптация комиксов Майка Миньолы принесла создателям всего 30 миллионов убытков без учёта маркетинговых затрат.

По сравнению с кассовыми сборами соседей «Годзилла 2: Король монстров» кажется почти что королём проката — итоговая касса составила 385 миллионов долларов. Это, конечно, меньше полумиллиардных сборов первого «Годзиллы», но всё равно неплохо. Однако, если принять в расчёт огромный производственный бюджет, который, по разной информации, варьируется от 170 до 200 миллионов долларов, получится, что «Король монстров» в лучшем случае вышел в ноль. А если приплюсовать сюда маркетинговые затраты, которые, по слухам, составили порядка 200 миллионов…

Warner Bros. наверняка уже пожалели, что запустили продолжение «Короля монстров» в производство ещё до выхода первого фильма. Теперь премьера «Годзиллы против Кинг-Конга» переехала с марта 2020 года на ноябрь. Предположительно, студия потратит это время на доработку фильма с учётом ошибок, допущенных при создании второго «Годзиллы». От кассовых сборов «Годзиллы против Кинг-Конга» будет зависеть дальнейшая судьба вселенной монстров.

2019 год оказался неудачным для Джеймса Кэмерона. «Терминатор» провалился, продюсерский проект Кэмерона «Алита: Боевой ангел» также не оправдал ожиданий. При сборах в 400 миллионов долларов и бюджете в 170 миллионов фильм нельзя назвать полным провалом, но эксперты утверждают, что «Алита» обойдётся Fox в 50 миллионов долларов убытков — столько денег ушло на рекламу.

Маленький, но болезненный провал

Провалы низкобюджетных фильмов не менее ощутимы — потери в размере 20 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов наверняка бьют по продюсерам ничуть не слабее, чем потери, скажем, «Тёмных судеб» или «Тёмного Феникса».

К примеру, ровно 20 миллионов убытков принесла создателям научно-фантастическая драма «Битва за Землю». При бюджете в 25 миллионов долларов картина Руперта Уайатта смогла заработать лишь 8 миллионов.

Fox Searchlight потеряли около 15 миллионов на экранизации биографии Джона Толкина. Оказывается, история создателя «Властелина колец» интересна публике гораздо меньше самого «Властелина колец» — при бюджете в 20 миллионов «Толкин» собрал по всему миру лишь 9 миллионов.

Кассовым провалом оказался и «Доктор Сон». При этом он удостоился восторженных отзывов критиков, аудитории и самого Стивена Кинга, назвавшего фильм одной из любимых своих экранизаций, — в его основу легло продолжение культового «Сияния». Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы даже выйти в ноль. Производство картины обошлось Warner Bros. в 50 миллионов долларов, а заработала картина всего 70 миллионов; значит, студии придётся списать примерно 15 миллионов долларов в убытки.

Аналитики называют несколько причин провала, главная из которых — слишком короткая и неэффективная рекламная кампания. В Warner Bros. явно хотели разнести продвижение двух экранизаций Кинга, поэтому активная реклама «Доктора Сна» началось уже после выхода «Оно 2», всего за два месяца до премьеры. К тому же студия позиционировала фильм как долгожданный сиквел «Сияния», но и роман, и экранизация от Стэнли Кубрика вышли более сорока лет назад. Сегодня основная аудитория ужастиков — молодежь до 25 лет, то есть «Доктор Сон» просто разминулся со своим зрителем. Впрочем, если бы картину выпустили на пару недель раньше, в канун Хэллоуина, возможно, не пришлось бы отчитываться об убытках.

Мыши порвали прокат

2019 год по праву можно назвать годом Disney. «Мышиное королевство» порвало конкурентов и установило несколько рекордов. Фильмы Disney и его подразделений заняли семь из десяти мест в списке самых кассовых картин года: «Мстители: Финал», «Король Лев», «Холодное сердце 2», «Капитан Марвел», «История игрушек 4», «Аладдин» и «Скайуокер: Восход» не оставили соперникам шансов. Лишь «Человек-паук: Вдали от дома» (да, вообще-то это фильм Sony), «Джокер» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» смогли нарушить диснеевскую гегемонию.

Шесть из семи топовых диснеевских проектов преодолели в прокате отметку в миллиард долларов (а в середине января к ним добавился и седьмой). «Мстители: Финал» отняли у «Аватара» звание самого кассового фильма всех времён и народов. А всего диснеевские фильмы за год заработали по всему миру более 11 миллиардов долларов — и это рекорд.

В ушедшем году Disney получила 33% от общего объема американского бокс-офиса — это самая большая доля рынка, оказавшаяся в руках одной компании, с 1999 года. А ведь в 2020-м студии будет идти в зачет и интеллектуальная собственность Fox! Попахивает монополией. Радует лишь то, что другой столь же успешный год у Disney будет не скоро — линейка ее ближайших релизов выглядит гораздо слабее.

Одним из редких недиснеевских фильмов, затесавшихся в десятку самых кассовых, оказался оригинальный взгляд Тодда Филлипса на Джокера. Что ещё приятнее и удивительнее, фильм собрал свыше миллиарда долларов при производственном бюджете всего в 50 миллионов. Это делает его одним из самых прибыльных фильмов в истории по соотношению потраченных и заработанных денег.

Замыкает десятку кассовых чемпионов «Форсаж: Хоббс и Шоу». Это тоже не оригинальный проект, а спин-офф популярной франшизы, уходящей на второй десяток фильмов. Но ещё это безбашенный и энергичный боевик, незамутненное визуальное удовольствие, да к тому же весьма фантастическое. Ну, или в реальном мире самоанские борцы голыми руками научились выносить вооруженный до зубов спецназ, бывшие рестлеры могут удержать в руке вертолёт, а бывшие агенты спецслужб разжились набором наноботов.

Отдача не хуже

На фоне успехов Disney теряются достижения других фильмов, которые хоть и не собрали гигантскую кассу, но многократно отбили бюджеты, при этом не обладая маркетинговыми возможностями «Мышиного королевства».

«Джокер» не единственный проект, многократно окупившийся в прокате. Другой такой же счастливчик — триллер Джордана Пила «Мы». Пил ещё после выхода фильма «Прочь» зарекомендовал себя как режиссёра, способного за небольшие деньги снять кассовый хит, а теперь «Мы» закрепили за ним эту репутацию. При производственном бюджете всего в 20 миллионов долларов «Мы» собрали кассу в 255 миллионов. Производством «Мы» занималась студия Джейсона Блума Blumhouse, которая специализируется на создании низкобюджетных хитов.

Ещё одним кассовым героем уходящего года стал «Джон Уик 3». Третья часть приключений Бабы Яги стала самой успешной из всех и при бюджете в 75 миллионов долларов заработала в прокате 326 миллионов. Lionsgate уже дала добро на съёмки четвёртого фильма.

Хотя «Оно 2» и не смогло повторить успех первой части, заработавшей в прокате 700 миллионов долларов, высокие показатели — 472 миллиона сборов при бюджете в 80 миллионов — всё равно делают картину Энди Мускетти одним из самых прибыльных фильмов года.