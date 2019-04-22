Шотландские парни — особенные, со своей гордостью и харизмой. Шон Коннери, Алан Камминг, Юэн Макгрегор, Джерард Батлер, Питер Капальди, Дэвид Теннант — у всех этих актёров есть что-то общее. Джеймс Макэвой на первый взгляд не вписывается в эту компанию. Но на самом деле он типичный шотландец — решительный, боевой и твёрдо знающий, чего он хочет от жизни.

Актерство — это притворство. В нем ничего другого нет. Но кто сказал, что это плохо?

Джеймс Макэвой

Жил-был у бабушки

Половина знаменитых шотландцев родилась в одном городе с Джеймсом. Просто потому, что Глазго — крупнейший город в Шотландии. Будущий актёр гулял по одним улицам с Джерардом Батлером, Робертом Карлайлом, Билли Бойдом, Келли Макдональд, Шарлин Спитери…

Я сам никогда не выпячиваю — мол, посмотрите на меня, я шотландец! Но, с другой стороны, нас всего 5 миллионов, так что хуже не будет, если мир узнает о существовании такой маленькой нации. Тем более что шотландцы всегда были домоседами и не любят путешествия. Зато мы много улыбаемся.

Но маленького Джеймса не прельщали театральные площадки Глазго. Он учился в католической школе и мечтал посвятить себя миссионерству — не из духовных соображений, а из страстного желания посмотреть мир, необычного для шотландца. Юный Макэвой хорошо учился, много читал, зарабатывал карманные деньги в булочной по соседству, приходил домой вовремя, не лез в уличные драки и не огорчал родных.

Живя в Лондоне, Джеймс постоянно наведывается в родной Глазго: «Люблю этот город и жить без него не могу»

Типичный маменькин сынок, подумали бы мы — и ошиблись: Джеймс рос бабушкиным внучком. Его мать развелась с отцом-алкоголиком, когда мальчику было семь. Совмещать тяжелую работу (Лиз Макэвой трудилась медсестрой в психбольнице) с воспитанием двоих детей было сложно, и она отправила сына к дедушке с бабушкой. Те жили не в самом благополучном районе Глазго, зато держали бакалейный магазинчик, ходили в церковь и души не чаяли в застенчивом синеглазом симпатяге-внуке. Правда, одноклассники Джеймса не любили за смазливую внешность и незлобивый нрав, и друзей в школе у него почти не было.

Но Джеймс решил не посвящать жизнь карьере священника: «Однажды я представил, что мне придется каждое утро вставать ни свет ни заря и топать в церковь. Я был не прочь стать священником, но я был категорически против того, чтобы рано вставать!» Он хотел было пойти на флот, но судьбу, как часто бывает, решил случай.

Однажды на уроке в классе Джеймса выступил режиссер и актер Дэвид Хейман. Одноклассники Макэвоя освистали выступающего и обозвали «педиком», и пятнадцатилетний Джеймс после урока подошел извиниться за их поведение. А заодно неожиданно для себя спросил, есть ли у него шанс поучаствовать в каком-нибудь проекте режиссера.

Я и не думал о том, чтобы стать актером, — мне просто казалось, что на съемочной площадке безумно интересно. Я мечтал хотя бы заваривать чай для человека, который работал с самим Арнольдом Шварценеггером.

Первое появление Макэвоя на экране

Через четыре месяца Хейман задумал снимать драму «Соседняя комната» о детской проституции и вспомнил о хрупком юноше с огромными синими глазами. Он нашел Макэвоя — и парень, ничего не зная об актерском мастерстве (у него за плечами не было даже школьного драмкружка), с блеском прошел кастинг. А потом отлично справился с небольшой, но сложной ролью сына сутенера — главного свидетеля в журналистском расследовании.

«Дети Дюны»: Атрейдес-младший

Синеглазый Лето Атрейдес II и его сестра-близнец

Благодаря поддержке Хеймана наш герой поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и театра, которую окончил в 2000 году, и начал сниматься в сериалах и телефильмах. Именно тогда у него появились друзья-актеры, с которыми Джеймс неразлучен до сих пор: Бенедикт Камбербетч и Майкл Фассбендер (что характерно — англичанин и ирландец).

А в 2003 году Джеймс прославился среди любителей фантастики. Телеканал SciFi адаптировал в виде мини-сериала два продолжения «Дюны» Фрэнка Герберта: «Мессия Дюны» и «Дети Дюны». Благо своя версия «Дюны» у канала уже имелась (и многие фанаты предпочитают её спорному фильму Линча). Второй сериал получил название «Дети Дюны», а Джеймсу досталась одна из главных ролей — Лето Атрейдеса II, сына Пола и Чани.

Моя любовь к фантастике огромна. Фильмы, книги, иллюстрации, сувениры в этом жанре — моя подлинная страсть. Все началось с «Властелина колец», прочитанного в одиннадцать лет, потом была «Дюна» Фрэнка Герберта, «Звездный путь» и все в таком духе.

«Дети Дюны» получились достойными. Сценаристы почти не отошли от сюжета романов, разве что сократили его. Сериал безумно красив и сделан на неплохом техническом уровне для небольшого бюджета, которым располагал SciFi. Первая серия даже получила премию «Эмми» за спецэффекты. Ну а Макэвой не только ангельски хорош собой, но и демонстрирует все грани своего таланта, от драматического до каскадерского: в нескольких сценах он отлично дерется. А его знаменитые синие глаза, подсвеченные спецэффектами, приковывают внимание в каждой сцене.

Успех «Детей Дюны» (сериал стал одним из самых рейтинговых в истории канала) привлек к актёру внимание крупных студий. Он получил роль в спортивной драме «Уимблдон», а затем были «Хроники Нарнии».

«Хроники Нарнии»: мистер Тумнус

Джеймс читал в детстве книгу Клайва Льюиса — и был уверен, что для фильма по ней нужны англичане, а не шотландцы. У сказочных персонажей, считал Макэвой, должен быть правильный оксфордский английский. Но отказываться от роли фавна Тумнуса Джеймс не стал. Во-первых, он пока был не в том положении, чтобы перебирать роли, а во-вторых, это же Клайв Льюис!

В тех сценах из «Хроник Нарнии», где Тумнус появляется во весь рост, возникали проблемы со спецэффектами, поэтому в основном его снимали по пояс

Работа в большом кино добавила Джеймсу новых впечатлений: ему приходилось сутками не снимать сложный грим фавна, ходить с рожками, ушами и бородкой и щеголять в зеленых штанах с красными точками — козлиные ноги Тумнусу дорисовывали с помощью графики. Персонаж вышел совершенно не похожим на актера в реальной жизни — и это ему особенно понравилось.

Дети меня не узнают без костюма и грима. Иногда в очереди в аэропорту родители им говорят: «Эй, вон стоит мистер Тумнус из Нарнии!» И ребенок отвечает: «Нет, мам, это не он, не разыгрывай меня!»

Съемки «Хроник Нарнии» проходили в Новой Зеландии, в сутках лёта от Лондона, где актер тогда жил. Джеймс так соскучился по своей подруге, актрисе Энн-Мари Дафф, что по возвращении домой немедленно сделал ей предложение. Они поженились в 2006 году, в 2010-м произвели на свет сына Брендана и до сих пор счастливы вместе.

«Пенелопа»

Пенелопа, девушка с пятачком, влюбилась в Джонни, наблюдая за ним через одностороннее зеркало

Благодаря успеху «Нарнии» Макэвой стал получать приглашения в серьезные картины. Главными для его карьеры стали оскароносные исторические драмы «Последний король Шотландии» (2006) и «Искупление» (2007). В тени этих раскрученных гигантов незамеченным прошло очаровательное романтическое фэнтези «Пенелопа» (2006). Кристина Риччи играет тут аристократку, из-за проклятия родившуюся со свиным пятачком вместо носа. Снять проклятие может только настоящая любовь. Пока родители Пенелопы навязывают ей в женихи представителей «золотой молодежи», девушка влюбляется в простого парня Джонни. Его-то и играет Макэвой, очень трогательный в этой роли.

Проклятие разрушается неожиданно — когда Пенелопа заявляет, что любит себя такой, какая есть. Мораль сказки: пока не полюбишь себя, нечего и мечтать о настоящей любви. Непопулярная идея для наивных зрительниц — может быть, поэтому «Пенелопа» так и не попала в широкий прокат.

Фантастические роли Джеймса Макэвоя 6

«Свинская» тема позже всплывет в одном из лучших фильмов Макэвоя, «Грязь» (2013) по роману Ирвина Уэлша. В нем появляются животные, рифмующиеся с персонажами, и герою Джеймса, продажному полицейскому, пьянице и наркоману, досталась свинья. Макэвой умудрился сыграть записного негодяя так, что ему начинаешь сочувствовать, понимая, что на скользкую дорожку он шагнул не по своему желанию.

«Особо опасен»

«Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь». Джеймс Макэвой и Анджелина Джоли — вооружены и особо опасны

На роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008) актер пробовался еще в 2006-м, но тогда продюсеры заявили, что им нужен кто-то более похожий на героя боевика. Однако потом они, видимо, прочли оригинальный комикс Марка Миллера и поняли, что главный герой далеко не альфа-самец. Уэсли Гибсон — робкий офисный клерк, который понятия не имел, что его отец был наемным убийцей, обладавшим сверхчеловеческими силами, — и часть из них унаследовал сын.

Протеиновые коктейли плюс ежедневный спортзал — и Макэвой набрал форму для боевика, где бегать, кувыркаться и стрелять с двух рук ему пришлось куда больше, чем играть. Зато ему довелось целоваться с Анджелиной Джоли — пожалуй, это приятно оттенило подвернутую лодыжку и поврежденное колено.

Лучше всего я запомнил ее кулаки прямо у моего носа. Анджелине надо было махать ими передо мной раз четыреста. И я был морально готов к тому, что десяти ударов мне уж точно не избежать. Но Энджи — мастер: так меня и не задела!

«Люди Икс»: профессор Ксавье

После рождения сына Джеймс решил сделать паузу в работе, выступая только на театральной сцене. Но не тут-то было: на него свалилось предложение сыграть молодого профессора Чарльза Ксавье в фильме «Люди Икс: Первый класс» (2011).

Хотя Джеймс и не читал комиксов Marvel, подростком он любил мультсериал про Людей Икс. Поэтому он поддался на уговоры режиссера Мэттью Вона, который видел в роли Ксавье только Макэвоя. Более того: все актеры, претендовавшие на роль Эрика Леншерра (будущего Магнито), должны были пройти совместное прослушивание с Джеймсом для проверки на «экранную химию». Этот тест прошел закадычный друг актера — Майкл Фассбендер. Им понравилась идея сыграть в одном фильме друзей-врагов.

Майкл Фассбендер и Джеймс Макэвой: лучшие друзья по жизни и враги на экране

Тема приквела — дружба Чарльза Ксавье и Эрика Леншерра, постепенно перерастающая во вражду и проходящая точку невозврата, когда по вине Эрика Чарльз становится инвалидом. Они еще не стали Профессором Икс и Магнито, они просто молодые парни со сверхспособностями, пытающиеся противостоять системе и в итоге ломающиеся под ее натиском, каждый по-своему, но непоправимо. Эта трагическая история стала началом новой трилогии о Людях Икс, более мрачной и реалистичной, чем предыдущая.

Юный Ксавье в глазах актера — жертва обстоятельств: «Он неплохой парень, но с кучей проблем. Напуган самим собой, своей силой, миром вокруг». Сыграть убедительное превращение Ксавье в Профессора Икс — вот что занимало актера, и с этим он справился блестяще — впрочем, как и Фассбендер с ролью Магнито. Совместные сцены актеров — настоящий праздник для зрителя: они всегда самые эмоционально насыщенные. Джеймс и Майкл умудряются вкладывать в простые диалоги множество дополнительных смыслов с помощью интонаций, мимики и языка тела. Вал фанатских домыслов о романе Чарльза и Эрика не заставил себя ждать.

Фильм был принят с одобрением — в том числе на родине Джеймса. «Люди Икс: Первый класс» заработали 5 миллионов фунтов в первый же уик-энд в Великобритании. Вопрос, снимать ли продолжение, даже не стоял.

«Первый класс» и «Дни минувшего будущего»: два мира, два Чарльза Ксавье

В 2014 году вышел фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего», где создатели заигрывают с временными парадоксами. По его сюжету Росомаха отправляется из будущего в прошлое, чтобы не позволить появиться Стражам — война с этими роботами, охотниками на мутантов, привела мир к катастрофе. Перед лицом общей угрозы пришлось на время объединиться даже «заклятым друзьям» Профессору Икс и Магнито.

Ксавье в этом фильме заметно отличается от самоуверенного юнца из «Первого класса». Неудачная попытка создать школу для мутантов превратила его в отчаявшегося бунтаря-наркомана, и соратникам приходится потрудиться, чтобы вернуть его в форму. Режиссёр Брайан Сингер характеризует нового Ксавье как «раненое животное», и эта ипостась персонажа Макэвою тоже удалась.

Джеймс вернулся к роли профессора ещё дважды. В «Людях Икс: Апокалипсис» Ксавье наконец появился с лысой головой и превратится в свою «взрослую» версию. Этого момента давно ждали фанаты и боялся Макэвой: он сознательно старался играть героя не так, как Патрик Стюарт, чтобы их не сравнивали. Впрочем, сравнить Макэвоя с кем бы то ни было сложно. У него своя манера игры, свои любимые типажи, свой путь и своя шотландская гордость.

Появится Джеймс и в готовящемся к выходу «Люди Икс: Тёмный феникс». Сохранится ли эта роль за ним после того, как Люди Икс сольются с киновселенной Marvel — пока неизвестно, но если у кого из нынешней команды и есть шансы остаться — так это у Фассбендера и Макэвоя.

«Транс»

Макэвой в «Трансе»

Своей большой удачей Джеймс считает возможность сыграть в фильме культового режиссера Дэнни Бойла — к тому же в закрученном триллере с фантастическим элементом. «Транс» (2013) — это исследование манипуляций с сознанием с помощью гипноза. Герой Макэвоя, арт-дилер, связавшийся с бандой грабителей, забывает, куда дел украденную картину Гойи, и приходит к гипнотерапевту, чтобы вернуть воспоминания. Но что, если новые воспоминания окажутся ложными? Как далеко можно зайти, стирая память, и что остается от личности после таких манипуляций? Бойл ищет ответы на эти вопросы в своей раскованной манере, а изобилующий неожиданными поворотами сюжет не даёт ни на секунду оторваться от просмотра.

Кстати, в «Трансе» главаря бандитов должен был сыграть Фассбендер. Это была бы уже четвертая встреча друзей на одной площадке. Но съемки не вписались в его плотный график, и роль досталась Венсану Касселю.

«Виктор Франкенштейн»

Фантастические роли Джеймса Макэвоя 3

«А что, если я скажу тебе, что оно живое?» Макэвой и Рэдклифф — в фильме…

За пределами театра Макэвою почти не приходилось участвовать в адаптациях английской классики. Можно представить, с каким энтузиазмом он включился в проект «Виктор Франкенштейн» (2015) — не экранизацию романа Мэри Шелли и не ремейк классического немого фильма, а хулиганское переосмысление и того, и другого.

Макэвою досталась роль Виктора Франкенштейна — целеустремленного гения, одержимого идеей превращения неживого в живое, готового на всё ради успеха эксперимента. Франкенштейн не злодей, он просто чуточку тронулся умом на почве науки. Как и его противник, очень религиозный полицейский в исполнении Эндрю Скотта (Мориарти из сериала «Шерлок»), — на почве желания посадить доктора.

Фантастические роли Джеймса Макэвоя 4

…и между дублями

Противостояние между религией и наукой выражается в стычке двух безумцев. Посередине мечется бывший горбун Игорь — ассистент Франкенштейна, рассказчик и единственный разумный герой этой истории. Его играет Дэниел Рэдклифф (экс-Гарри Поттер).

Джеймс подружился с Рэдклиффом — несмотря на разницу в возрасте, у актеров нашлось немало общего. «Дэн постоянно был на виду и рос, ощущая колоссальное давление. Он умудрился пройти через это и не просто не бросить все, но и вырасти в большого актера, оставшись открытым и добрым человеком». Макэвой, который держится подальше от светской жизни, чтобы не быть звездой таблоидов, знает, как это сложно.

Увы, «Виктор Франкенштейн» провалился в прокате, а критики порвали фильм в клочья. Аляповатая наивность этой картины не нашла признания в век, который даже от комиксов требует глубины и сложности.

«Сплит» и «Стекло»

Смысл фильма «Стекло». Что хотел сказать Шьямалан? 1

В триллере М. Найта Шьямалана «Сплит» Макэвой сыграл одну из самых сложных и интересных своих ролей. Впрочем, «одну» — неверно сказано. В голове его персонажа, маньяка, похищающего девушек, проживает аж двадцать три личности! Уделить экранное время каждой из них было невозможно, да и не нужно, так что большую часть фильма Джеймс «переключается» между всего четырьмя. Но сделал он это мастерски. Зрителям ни разу не потребовалось объяснять, кто именно сейчас царит в голове злодея: чопорная Патрисия, нервный Деннис, шаловливый мальчишка Барри или свирепый Зверь.

Что посмотреть? Премьеры марта 2017 10

«Сплит» помог Шьямалану реабилитироваться в глазах как критиков и зрителей, так и боссов студий, после нескольких провалов. Фильм, снятый во многом на деньги самого режиссёра, окупил свой бюджет в 30 раз. Продолжение, разумеется, последовало — и не просто продолжение, а кроссовер с героями предыдущего шьямалановского фильма «Неуязвимый». Теперь герой-злодей Макэвоя, получивший прозвище Орда, попал в сумасшедший дом вместе с неуязвимым супергероем и хрупким, но гениальным преступником.

Успех повторить не удалось — критики фильм попинали за сюжетные дыры и претенциозность. Хвалили только работу актёров — Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона, но пуще всех — Джеймса Макэвоя. «Стекло» стало именно его бенефисом: он наконец показал на экране, кажется, все личности своего персонажа. В каком-то смысле этот персонаж — воплощение того таланта, за который ценят Макэвоя. Ведь что есть актёрство, как не умение менять личности, как маски?

Шьямалан сошёл с ума! Ляпы и сюжетные дыры фильма «Стекло» 10

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Александра Королёва
Александра Королёва
Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы.

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