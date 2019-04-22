Шотландские парни — особенные, со своей гордостью и харизмой. Шон Коннери, Алан Камминг, Юэн Макгрегор, Джерард Батлер, Питер Капальди, Дэвид Теннант — у всех этих актёров есть что-то общее. Джеймс Макэвой на первый взгляд не вписывается в эту компанию. Но на самом деле он типичный шотландец — решительный, боевой и твёрдо знающий, чего он хочет от жизни.

Актерство — это притворство. В нем ничего другого нет. Но кто сказал, что это плохо? Джеймс Макэвой

Жил-был у бабушки

Половина знаменитых шотландцев родилась в одном городе с Джеймсом. Просто потому, что Глазго — крупнейший город в Шотландии. Будущий актёр гулял по одним улицам с Джерардом Батлером, Робертом Карлайлом, Билли Бойдом, Келли Макдональд, Шарлин Спитери…

Я сам никогда не выпячиваю — мол, посмотрите на меня, я шотландец! Но, с другой стороны, нас всего 5 миллионов, так что хуже не будет, если мир узнает о существовании такой маленькой нации. Тем более что шотландцы всегда были домоседами и не любят путешествия. Зато мы много улыбаемся.

Но маленького Джеймса не прельщали театральные площадки Глазго. Он учился в католической школе и мечтал посвятить себя миссионерству — не из духовных соображений, а из страстного желания посмотреть мир, необычного для шотландца. Юный Макэвой хорошо учился, много читал, зарабатывал карманные деньги в булочной по соседству, приходил домой вовремя, не лез в уличные драки и не огорчал родных.

Типичный маменькин сынок, подумали бы мы — и ошиблись: Джеймс рос бабушкиным внучком. Его мать развелась с отцом-алкоголиком, когда мальчику было семь. Совмещать тяжелую работу (Лиз Макэвой трудилась медсестрой в психбольнице) с воспитанием двоих детей было сложно, и она отправила сына к дедушке с бабушкой. Те жили не в самом благополучном районе Глазго, зато держали бакалейный магазинчик, ходили в церковь и души не чаяли в застенчивом синеглазом симпатяге-внуке. Правда, одноклассники Джеймса не любили за смазливую внешность и незлобивый нрав, и друзей в школе у него почти не было.

Но Джеймс решил не посвящать жизнь карьере священника: «Однажды я представил, что мне придется каждое утро вставать ни свет ни заря и топать в церковь. Я был не прочь стать священником, но я был категорически против того, чтобы рано вставать!» Он хотел было пойти на флот, но судьбу, как часто бывает, решил случай.

Однажды на уроке в классе Джеймса выступил режиссер и актер Дэвид Хейман. Одноклассники Макэвоя освистали выступающего и обозвали «педиком», и пятнадцатилетний Джеймс после урока подошел извиниться за их поведение. А заодно неожиданно для себя спросил, есть ли у него шанс поучаствовать в каком-нибудь проекте режиссера.

Я и не думал о том, чтобы стать актером, — мне просто казалось, что на съемочной площадке безумно интересно. Я мечтал хотя бы заваривать чай для человека, который работал с самим Арнольдом Шварценеггером.

Через четыре месяца Хейман задумал снимать драму «Соседняя комната» о детской проституции и вспомнил о хрупком юноше с огромными синими глазами. Он нашел Макэвоя — и парень, ничего не зная об актерском мастерстве (у него за плечами не было даже школьного драмкружка), с блеском прошел кастинг. А потом отлично справился с небольшой, но сложной ролью сына сутенера — главного свидетеля в журналистском расследовании.

«Дети Дюны»: Атрейдес-младший

Благодаря поддержке Хеймана наш герой поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и театра, которую окончил в 2000 году, и начал сниматься в сериалах и телефильмах. Именно тогда у него появились друзья-актеры, с которыми Джеймс неразлучен до сих пор: Бенедикт Камбербетч и Майкл Фассбендер (что характерно — англичанин и ирландец).

А в 2003 году Джеймс прославился среди любителей фантастики. Телеканал SciFi адаптировал в виде мини-сериала два продолжения «Дюны» Фрэнка Герберта: «Мессия Дюны» и «Дети Дюны». Благо своя версия «Дюны» у канала уже имелась (и многие фанаты предпочитают её спорному фильму Линча). Второй сериал получил название «Дети Дюны», а Джеймсу досталась одна из главных ролей — Лето Атрейдеса II, сына Пола и Чани.

Моя любовь к фантастике огромна. Фильмы, книги, иллюстрации, сувениры в этом жанре — моя подлинная страсть. Все началось с «Властелина колец», прочитанного в одиннадцать лет, потом была «Дюна» Фрэнка Герберта, «Звездный путь» и все в таком духе.

«Дети Дюны» получились достойными. Сценаристы почти не отошли от сюжета романов, разве что сократили его. Сериал безумно красив и сделан на неплохом техническом уровне для небольшого бюджета, которым располагал SciFi. Первая серия даже получила премию «Эмми» за спецэффекты. Ну а Макэвой не только ангельски хорош собой, но и демонстрирует все грани своего таланта, от драматического до каскадерского: в нескольких сценах он отлично дерется. А его знаменитые синие глаза, подсвеченные спецэффектами, приковывают внимание в каждой сцене.

Успех «Детей Дюны» (сериал стал одним из самых рейтинговых в истории канала) привлек к актёру внимание крупных студий. Он получил роль в спортивной драме «Уимблдон», а затем были «Хроники Нарнии».

«Хроники Нарнии»: мистер Тумнус

Джеймс читал в детстве книгу Клайва Льюиса — и был уверен, что для фильма по ней нужны англичане, а не шотландцы. У сказочных персонажей, считал Макэвой, должен быть правильный оксфордский английский. Но отказываться от роли фавна Тумнуса Джеймс не стал. Во-первых, он пока был не в том положении, чтобы перебирать роли, а во-вторых, это же Клайв Льюис!

Работа в большом кино добавила Джеймсу новых впечатлений: ему приходилось сутками не снимать сложный грим фавна, ходить с рожками, ушами и бородкой и щеголять в зеленых штанах с красными точками — козлиные ноги Тумнусу дорисовывали с помощью графики. Персонаж вышел совершенно не похожим на актера в реальной жизни — и это ему особенно понравилось.

Дети меня не узнают без костюма и грима. Иногда в очереди в аэропорту родители им говорят: «Эй, вон стоит мистер Тумнус из Нарнии!» И ребенок отвечает: «Нет, мам, это не он, не разыгрывай меня!»

Съемки «Хроник Нарнии» проходили в Новой Зеландии, в сутках лёта от Лондона, где актер тогда жил. Джеймс так соскучился по своей подруге, актрисе Энн-Мари Дафф, что по возвращении домой немедленно сделал ей предложение. Они поженились в 2006 году, в 2010-м произвели на свет сына Брендана и до сих пор счастливы вместе.

«Пенелопа»

Благодаря успеху «Нарнии» Макэвой стал получать приглашения в серьезные картины. Главными для его карьеры стали оскароносные исторические драмы «Последний король Шотландии» (2006) и «Искупление» (2007). В тени этих раскрученных гигантов незамеченным прошло очаровательное романтическое фэнтези «Пенелопа» (2006). Кристина Риччи играет тут аристократку, из-за проклятия родившуюся со свиным пятачком вместо носа. Снять проклятие может только настоящая любовь. Пока родители Пенелопы навязывают ей в женихи представителей «золотой молодежи», девушка влюбляется в простого парня Джонни. Его-то и играет Макэвой, очень трогательный в этой роли.

Проклятие разрушается неожиданно — когда Пенелопа заявляет, что любит себя такой, какая есть. Мораль сказки: пока не полюбишь себя, нечего и мечтать о настоящей любви. Непопулярная идея для наивных зрительниц — может быть, поэтому «Пенелопа» так и не попала в широкий прокат.

«Свинская» тема позже всплывет в одном из лучших фильмов Макэвоя, «Грязь» (2013) по роману Ирвина Уэлша. В нем появляются животные, рифмующиеся с персонажами, и герою Джеймса, продажному полицейскому, пьянице и наркоману, досталась свинья. Макэвой умудрился сыграть записного негодяя так, что ему начинаешь сочувствовать, понимая, что на скользкую дорожку он шагнул не по своему желанию.

«Особо опасен»

На роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008) актер пробовался еще в 2006-м, но тогда продюсеры заявили, что им нужен кто-то более похожий на героя боевика. Однако потом они, видимо, прочли оригинальный комикс Марка Миллера и поняли, что главный герой далеко не альфа-самец. Уэсли Гибсон — робкий офисный клерк, который понятия не имел, что его отец был наемным убийцей, обладавшим сверхчеловеческими силами, — и часть из них унаследовал сын.

Протеиновые коктейли плюс ежедневный спортзал — и Макэвой набрал форму для боевика, где бегать, кувыркаться и стрелять с двух рук ему пришлось куда больше, чем играть. Зато ему довелось целоваться с Анджелиной Джоли — пожалуй, это приятно оттенило подвернутую лодыжку и поврежденное колено.

Лучше всего я запомнил ее кулаки прямо у моего носа. Анджелине надо было махать ими передо мной раз четыреста. И я был морально готов к тому, что десяти ударов мне уж точно не избежать. Но Энджи — мастер: так меня и не задела!

«Люди Икс»: профессор Ксавье

После рождения сына Джеймс решил сделать паузу в работе, выступая только на театральной сцене. Но не тут-то было: на него свалилось предложение сыграть молодого профессора Чарльза Ксавье в фильме «Люди Икс: Первый класс» (2011).

Хотя Джеймс и не читал комиксов Marvel, подростком он любил мультсериал про Людей Икс. Поэтому он поддался на уговоры режиссера Мэттью Вона, который видел в роли Ксавье только Макэвоя. Более того: все актеры, претендовавшие на роль Эрика Леншерра (будущего Магнито), должны были пройти совместное прослушивание с Джеймсом для проверки на «экранную химию». Этот тест прошел закадычный друг актера — Майкл Фассбендер. Им понравилась идея сыграть в одном фильме друзей-врагов.

Тема приквела — дружба Чарльза Ксавье и Эрика Леншерра, постепенно перерастающая во вражду и проходящая точку невозврата, когда по вине Эрика Чарльз становится инвалидом. Они еще не стали Профессором Икс и Магнито, они просто молодые парни со сверхспособностями, пытающиеся противостоять системе и в итоге ломающиеся под ее натиском, каждый по-своему, но непоправимо. Эта трагическая история стала началом новой трилогии о Людях Икс, более мрачной и реалистичной, чем предыдущая.

Юный Ксавье в глазах актера — жертва обстоятельств: «Он неплохой парень, но с кучей проблем. Напуган самим собой, своей силой, миром вокруг». Сыграть убедительное превращение Ксавье в Профессора Икс — вот что занимало актера, и с этим он справился блестяще — впрочем, как и Фассбендер с ролью Магнито. Совместные сцены актеров — настоящий праздник для зрителя: они всегда самые эмоционально насыщенные. Джеймс и Майкл умудряются вкладывать в простые диалоги множество дополнительных смыслов с помощью интонаций, мимики и языка тела. Вал фанатских домыслов о романе Чарльза и Эрика не заставил себя ждать.

Фильм был принят с одобрением — в том числе на родине Джеймса. «Люди Икс: Первый класс» заработали 5 миллионов фунтов в первый же уик-энд в Великобритании. Вопрос, снимать ли продолжение, даже не стоял.

В 2014 году вышел фильм «Люди Икс: Дни минувшего будущего», где создатели заигрывают с временными парадоксами. По его сюжету Росомаха отправляется из будущего в прошлое, чтобы не позволить появиться Стражам — война с этими роботами, охотниками на мутантов, привела мир к катастрофе. Перед лицом общей угрозы пришлось на время объединиться даже «заклятым друзьям» Профессору Икс и Магнито.

Ксавье в этом фильме заметно отличается от самоуверенного юнца из «Первого класса». Неудачная попытка создать школу для мутантов превратила его в отчаявшегося бунтаря-наркомана, и соратникам приходится потрудиться, чтобы вернуть его в форму. Режиссёр Брайан Сингер характеризует нового Ксавье как «раненое животное», и эта ипостась персонажа Макэвою тоже удалась.

Джеймс вернулся к роли профессора ещё дважды. В «Людях Икс: Апокалипсис» Ксавье наконец появился с лысой головой и превратится в свою «взрослую» версию. Этого момента давно ждали фанаты и боялся Макэвой: он сознательно старался играть героя не так, как Патрик Стюарт, чтобы их не сравнивали. Впрочем, сравнить Макэвоя с кем бы то ни было сложно. У него своя манера игры, свои любимые типажи, свой путь и своя шотландская гордость.

Появится Джеймс и в готовящемся к выходу «Люди Икс: Тёмный феникс». Сохранится ли эта роль за ним после того, как Люди Икс сольются с киновселенной Marvel — пока неизвестно, но если у кого из нынешней команды и есть шансы остаться — так это у Фассбендера и Макэвоя.

«Транс»

Своей большой удачей Джеймс считает возможность сыграть в фильме культового режиссера Дэнни Бойла — к тому же в закрученном триллере с фантастическим элементом. «Транс» (2013) — это исследование манипуляций с сознанием с помощью гипноза. Герой Макэвоя, арт-дилер, связавшийся с бандой грабителей, забывает, куда дел украденную картину Гойи, и приходит к гипнотерапевту, чтобы вернуть воспоминания. Но что, если новые воспоминания окажутся ложными? Как далеко можно зайти, стирая память, и что остается от личности после таких манипуляций? Бойл ищет ответы на эти вопросы в своей раскованной манере, а изобилующий неожиданными поворотами сюжет не даёт ни на секунду оторваться от просмотра.

Кстати, в «Трансе» главаря бандитов должен был сыграть Фассбендер. Это была бы уже четвертая встреча друзей на одной площадке. Но съемки не вписались в его плотный график, и роль досталась Венсану Касселю.

«Виктор Франкенштейн»

За пределами театра Макэвою почти не приходилось участвовать в адаптациях английской классики. Можно представить, с каким энтузиазмом он включился в проект «Виктор Франкенштейн» (2015) — не экранизацию романа Мэри Шелли и не ремейк классического немого фильма, а хулиганское переосмысление и того, и другого.

Макэвою досталась роль Виктора Франкенштейна — целеустремленного гения, одержимого идеей превращения неживого в живое, готового на всё ради успеха эксперимента. Франкенштейн не злодей, он просто чуточку тронулся умом на почве науки. Как и его противник, очень религиозный полицейский в исполнении Эндрю Скотта (Мориарти из сериала «Шерлок»), — на почве желания посадить доктора.

Противостояние между религией и наукой выражается в стычке двух безумцев. Посередине мечется бывший горбун Игорь — ассистент Франкенштейна, рассказчик и единственный разумный герой этой истории. Его играет Дэниел Рэдклифф (экс-Гарри Поттер).

Джеймс подружился с Рэдклиффом — несмотря на разницу в возрасте, у актеров нашлось немало общего. «Дэн постоянно был на виду и рос, ощущая колоссальное давление. Он умудрился пройти через это и не просто не бросить все, но и вырасти в большого актера, оставшись открытым и добрым человеком». Макэвой, который держится подальше от светской жизни, чтобы не быть звездой таблоидов, знает, как это сложно.

Увы, «Виктор Франкенштейн» провалился в прокате, а критики порвали фильм в клочья. Аляповатая наивность этой картины не нашла признания в век, который даже от комиксов требует глубины и сложности.

«Сплит» и «Стекло»

В триллере М. Найта Шьямалана «Сплит» Макэвой сыграл одну из самых сложных и интересных своих ролей. Впрочем, «одну» — неверно сказано. В голове его персонажа, маньяка, похищающего девушек, проживает аж двадцать три личности! Уделить экранное время каждой из них было невозможно, да и не нужно, так что большую часть фильма Джеймс «переключается» между всего четырьмя. Но сделал он это мастерски. Зрителям ни разу не потребовалось объяснять, кто именно сейчас царит в голове злодея: чопорная Патрисия, нервный Деннис, шаловливый мальчишка Барри или свирепый Зверь.

«Сплит» помог Шьямалану реабилитироваться в глазах как критиков и зрителей, так и боссов студий, после нескольких провалов. Фильм, снятый во многом на деньги самого режиссёра, окупил свой бюджет в 30 раз. Продолжение, разумеется, последовало — и не просто продолжение, а кроссовер с героями предыдущего шьямалановского фильма «Неуязвимый». Теперь герой-злодей Макэвоя, получивший прозвище Орда, попал в сумасшедший дом вместе с неуязвимым супергероем и хрупким, но гениальным преступником.

Успех повторить не удалось — критики фильм попинали за сюжетные дыры и претенциозность. Хвалили только работу актёров — Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона, но пуще всех — Джеймса Макэвоя. «Стекло» стало именно его бенефисом: он наконец показал на экране, кажется, все личности своего персонажа. В каком-то смысле этот персонаж — воплощение того таланта, за который ценят Макэвоя. Ведь что есть актёрство, как не умение менять личности, как маски?