Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е

Журнал, Избранное

2010-е кончились. Ушла эпоха! В новом спецвыпуске «Мира фантастики» мы вспоминаем всё самое интересное и важное, чем нам запомнились прошедшие десять лет. Как наступило будущее. Как рождались и умирали фантастические жанры. Какие люди, события и произведения «сделали» для нас это десятилетие. Всё, что будет считаться символами эпохи много лет спустя.

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е

В номере

  • Ностальгия по неоновым восьмидесятым. Почему 2010-е помешались на этой эпохе и при чём здесь киберпанк?
  • Возрождение научной фантастики. Как писатели и Голливуд снова открыли для себя космос.
  • Как «Игра престолов» изменила фантастику. Самый любимый и самый ненавистный сериал десятилетия.
  • Нейросети, блокчейн и другие технологии, перевернувшие мир.
  • Бум комиксов, настолок и фестивалей. Как в России стало нормально быть гиком.
  • Главные книги, фильмы, сериалы, аниме, игры и комиксы десятилетия.
  • И многое другое!

Иллюстрация на обложке: Егор Жарков

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    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовых каталогах.
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

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Следующий спецвыпуск выйдет в мае.

Полное содержание номера

Итоги десятилетия
4 Ностальгия, неон и ничего нового
Почему 2010-е — это 1980-е и как все сошли с ума по ретро-фантастике и ночным городам.

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е 1 10 10 лет гиковской России
Фэндом и хобби в 2010-е. Как фестивали стали большими, а косплей и комиксы вышли из тени.

16 Научная фантастика возвращается
Жанр, который было модно хоронить десять лет назад, снова живее всех живых!

22 Фантастические женщины наступают
Как 2010-е стали «женским десятилетием»: фантастки, сильные героини и современное общество.

Книги
28 Какими были книги в 2010-х
Новые направления, слияние с мейнстримом и застой фэнтези.

30 Основные тенденции в фантастической литературе 2010-х
Цифровая революция, фантастика как большая литература, политкорректность и скандалы вокруг премий.

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е 2 38 Главные фантастические книги 2010-х
Финал десятилетия, фанфик десятилетия, разочарование десятилетия и ещё двадцать самых влиятельных книг.

Комиксы
46 Какими были комиксы в 2010-х
Перезапуски, возвращения героев и влияние экранизаций.

48 Как комиксы в России 2010-х получили новую жизнь
Издания, магазины, вселенная Bubble и новые фанаты.

50 Главные фантастические комиксы 2010-х
Необычные прочтения супергероики, скандинавский Миядзаки, великая научно-фантастическая сага и многое другое.

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е 3
Кино
54 Каким было кино в 2010-х
Ремейки и сиквелы, монополия Disney и индустрия фильмов для обзоров BadComedian.

56 Как супергерои покорили Голливуд
Десять лет в плаще и маске: как киновселенная Marvel и подражатели сделали жанр великим.

64 «Звёздные войны» в руках Disney
2010-е в далёкой галактике: всё хорошее и плохое. Новый канон, фильмы, игры и фанатские войны.

70 Возвышение ужаса
Расцвет «умного хоррора» в 2010-е. Теперь «ужастик» может получить «Оскар»!

74 Главные фантастические фильмы 2010-х
Закат кинофэнтези, триумф супергероики и НФ, а также режиссёры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений.

82 Главные мультфильмы 2010-х
От ностальгического приключения в компьютерной игре до доброго неонуара про зайчиху-полицейскую.

Сериалы
84 Какими были сериалы и ТВ в 2010-х
Интернет — новое телевидение, а сериалы теперь лучше, умнее и дороже фильмов.

86 Главные фантастические телесериалы 2010-х
Всё лучшее, что подарил нам золотой век многосерийной фантастики: от мрачной и весёлой супергероики до сюрреализма и фэнтези.

94 «Игра престолов»: как один сериал изменил десятилетие
А помните, как мы считали смерти Шона Бина и строили теории, что Варис — русалка?

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е 4 100 Главные мультсериалы 2010-х
Целых три мультсериала десятилетия!

Аниме
102 Каким было аниме в 2010-х
Исекай, тюнибё, закат Ghibli и «международное аниме».

104 Главные аниме-фильмы 2010-х
Миядзаки, его наследники и самое кассовое аниме в истории.

106 Главные фантастические аниме-сериалы 2010-х
Новые прочтения научной фантастики, супергероики и девочек-волшебниц.

Видеоигры
108 Какими были видеоигры в 2010-х
Инди, ностальгия, лутбоксы и «геймергейт».

114 Игровые жанры мертвы
Слияние, поглощение и превращение игр в кино.

117 Игровые технологии десятилетия
Конец дискам, фотореалистичная графика и ретро-консоли.

120 Как разработчики запрыгивали на поезда хайпа
Battle Royale, «Гвинт» и Hearthstone и, конечно, DotA.

124 Главные видеоигры 2010-х
Игровые блокбастеры, независимые шедевры, страдание десятилетия, а также геймдизайнеры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений.

Настольные игры
134 Какими были настольные игры в 2010-х
Эпоха краудфандинга, видеоблогеров, русских изданий и цифровых настолок.

140 Главные настольные игры 2010-х
Филлеры, еврогеймы и триумф «Мрачной гавани».

Музыка
150 Какой была музыка в 2010-х
Слушаем онлайн, издаём онлайн, покупаем винил.

152 Синтвейв
Как саундтреки к старым фильмам породили главный жанр фантастической музыки 2010-х.

Наука
158 Какой была наука в 2010-х
Генная терапия, кризис воспроизводимости и поиски теории всего.

Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е 5 164 Технологии десятилетия
От смартфонов и нейросетей до блокчейна и 3D-принтеров.

168 2010-е годы в космосе
Экзопланеты, возвращение на Марс и Луну и возвышение частной космонавтики.

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