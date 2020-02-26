Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е

2010-е кончились. Ушла эпоха! В новом спецвыпуске «Мира фантастики» мы вспоминаем всё самое интересное и важное, чем нам запомнились прошедшие десять лет. Как наступило будущее. Как рождались и умирали фантастические жанры. Какие люди, события и произведения «сделали» для нас это десятилетие. Всё, что будет считаться символами эпохи много лет спустя.

В номере

Ностальгия по неоновым восьмидесятым . Почему 2010-е помешались на этой эпохе и при чём здесь киберпанк?

Возрождение научной фантастики . Как писатели и Голливуд снова открыли для себя космос.

Как «Игра престолов» изменила фантастику. Самый любимый и самый ненавистный сериал десятилетия.

Нейросети, блокчейн и другие технологии, перевернувшие мир.

Бум комиксов, настолок и фестивалей . Как в России стало нормально быть гиком.

Главные книги, фильмы, сериалы, аниме, игры и комиксы десятилетия.

И многое другое!

Иллюстрация на обложке: Егор Жарков

Где купить?

Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.

Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Интернет-магазин « 1С-Интерес », включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.

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Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств. Полный список Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.

Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

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В продаже с 6 марта.

Следующий спецвыпуск выйдет в мае.

Полное содержание номера

Итоги десятилетия

4

10

16

22

Книги

28

30

38

Комиксы

46

48

50

Кино

54

56

64

70

74

82

Сериалы

84

86

94

100

Аниме

102

104

106

Видеоигры

108

114

117

120

124

Настольные игры

134

140

Музыка

150

152

Наука

158

164

168

Почему 2010-е — это 1980-е и как все сошли с ума по ретро-фантастике и ночным городам.Фэндом и хобби в 2010-е. Как фестивали стали большими, а косплей и комиксы вышли из тени.Жанр, который было модно хоронить десять лет назад, снова живее всех живых!Как 2010-е стали «женским десятилетием»: фантастки, сильные героини и современное общество.Новые направления, слияние с мейнстримом и застой фэнтези.Цифровая революция, фантастика как большая литература, политкорректность и скандалы вокруг премий.Финал десятилетия, фанфик десятилетия, разочарование десятилетия и ещё двадцать самых влиятельных книг.Перезапуски, возвращения героев и влияние экранизаций.Издания, магазины, вселенная Bubble и новые фанаты.Необычные прочтения супергероики, скандинавский Миядзаки, великая научно-фантастическая сага и многое другое.Ремейки и сиквелы, монополия Disney и индустрия фильмов для обзоров BadComedian.Десять лет в плаще и маске: как киновселенная Marvel и подражатели сделали жанр великим.2010-е в далёкой галактике: всё хорошее и плохое. Новый канон, фильмы, игры и фанатские войны.Расцвет «умного хоррора» в 2010-е. Теперь «ужастик» может получить «Оскар»!Закат кинофэнтези, триумф супергероики и НФ, а также режиссёры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений.От ностальгического приключения в компьютерной игре до доброго неонуара про зайчиху-полицейскую.Интернет — новое телевидение, а сериалы теперь лучше, умнее и дороже фильмов.Всё лучшее, что подарил нам золотой век многосерийной фантастики: от мрачной и весёлой супергероики до сюрреализма и фэнтези.А помните, как мы считали смерти Шона Бина и строили теории, что Варис — русалка?Целых три мультсериала десятилетия!Исекай, тюнибё, закат Ghibli и «международное аниме».Миядзаки, его наследники и самое кассовое аниме в истории.Новые прочтения научной фантастики, супергероики и девочек-волшебниц.Инди, ностальгия, лутбоксы и «геймергейт».Слияние, поглощение и превращение игр в кино.Конец дискам, фотореалистичная графика и ретро-консоли.Battle Royale, «Гвинт» и Hearthstone и, конечно, DotA.Игровые блокбастеры, независимые шедевры, страдание десятилетия, а также геймдизайнеры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений.Эпоха краудфандинга, видеоблогеров, русских изданий и цифровых настолок.Филлеры, еврогеймы и триумф «Мрачной гавани».Слушаем онлайн, издаём онлайн, покупаем винил.Как саундтреки к старым фильмам породили главный жанр фантастической музыки 2010-х.Генная терапия, кризис воспроизводимости и поиски теории всего.От смартфонов и нейросетей до блокчейна и 3D-принтеров.Экзопланеты, возвращение на Марс и Луну и возвышение частной космонавтики.