Мир фантастики. Спецвыпуск №3. Фантастические 2010-е

2010-е кончились. Ушла эпоха! В новом спецвыпуске «Мира фантастики» мы вспоминаем всё самое интересное и важное, чем нам запомнились прошедшие десять лет. Как наступило будущее. Как рождались и умирали фантастические жанры. Какие люди, события и произведения «сделали» для нас это десятилетие. Всё, что будет считаться символами эпохи много лет спустя.
В номере
- Ностальгия по неоновым восьмидесятым. Почему 2010-е помешались на этой эпохе и при чём здесь киберпанк?
- Возрождение научной фантастики. Как писатели и Голливуд снова открыли для себя космос.
- Как «Игра престолов» изменила фантастику. Самый любимый и самый ненавистный сериал десятилетия.
- Нейросети, блокчейн и другие технологии, перевернувшие мир.
- Бум комиксов, настолок и фестивалей. Как в России стало нормально быть гиком.
- Главные книги, фильмы, сериалы, аниме, игры и комиксы десятилетия.
- И многое другое!
Иллюстрация на обложке: Егор Жарков
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В продаже с 6 марта.
Следующий спецвыпуск выйдет в мае.
Полное содержание номера
4 Ностальгия, неон и ничего нового
Итоги десятилетия
Почему 2010-е — это 1980-е и как все сошли с ума по ретро-фантастике и ночным городам. 10 10 лет гиковской России
Фэндом и хобби в 2010-е. Как фестивали стали большими, а косплей и комиксы вышли из тени. 16 Научная фантастика возвращается
Жанр, который было модно хоронить десять лет назад, снова живее всех живых! 22 Фантастические женщины наступают
Как 2010-е стали «женским десятилетием»: фантастки, сильные героини и современное общество.
28 Какими были книги в 2010-х
Книги
Новые направления, слияние с мейнстримом и застой фэнтези. 30 Основные тенденции в фантастической литературе 2010-х
Цифровая революция, фантастика как большая литература, политкорректность и скандалы вокруг премий. 38 Главные фантастические книги 2010-х
Финал десятилетия, фанфик десятилетия, разочарование десятилетия и ещё двадцать самых влиятельных книг.
46 Какими были комиксы в 2010-х
Комиксы
Перезапуски, возвращения героев и влияние экранизаций. 48 Как комиксы в России 2010-х получили новую жизнь
Издания, магазины, вселенная Bubble и новые фанаты. 50 Главные фантастические комиксы 2010-х
Необычные прочтения супергероики, скандинавский Миядзаки, великая научно-фантастическая сага и многое другое.
54 Каким было кино в 2010-х
Кино
Ремейки и сиквелы, монополия Disney и индустрия фильмов для обзоров BadComedian. 56 Как супергерои покорили Голливуд
Десять лет в плаще и маске: как киновселенная Marvel и подражатели сделали жанр великим. 64 «Звёздные войны» в руках Disney
2010-е в далёкой галактике: всё хорошее и плохое. Новый канон, фильмы, игры и фанатские войны. 70 Возвышение ужаса
Расцвет «умного хоррора» в 2010-е. Теперь «ужастик» может получить «Оскар»! 74 Главные фантастические фильмы 2010-х
Закат кинофэнтези, триумф супергероики и НФ, а также режиссёры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений. 82 Главные мультфильмы 2010-х
От ностальгического приключения в компьютерной игре до доброго неонуара про зайчиху-полицейскую.
84 Какими были сериалы и ТВ в 2010-х
Сериалы
Интернет — новое телевидение, а сериалы теперь лучше, умнее и дороже фильмов. 86 Главные фантастические телесериалы 2010-х
Всё лучшее, что подарил нам золотой век многосерийной фантастики: от мрачной и весёлой супергероики до сюрреализма и фэнтези. 94 «Игра престолов»: как один сериал изменил десятилетие
А помните, как мы считали смерти Шона Бина и строили теории, что Варис — русалка? 100 Главные мультсериалы 2010-х
Целых три мультсериала десятилетия!
102 Каким было аниме в 2010-х
Аниме
Исекай, тюнибё, закат Ghibli и «международное аниме». 104 Главные аниме-фильмы 2010-х
Миядзаки, его наследники и самое кассовое аниме в истории. 106 Главные фантастические аниме-сериалы 2010-х
Новые прочтения научной фантастики, супергероики и девочек-волшебниц.
108 Какими были видеоигры в 2010-х
Видеоигры
Инди, ностальгия, лутбоксы и «геймергейт». 114 Игровые жанры мертвы
Слияние, поглощение и превращение игр в кино. 117 Игровые технологии десятилетия
Конец дискам, фотореалистичная графика и ретро-консоли. 120 Как разработчики запрыгивали на поезда хайпа
Battle Royale, «Гвинт» и Hearthstone и, конечно, DotA. 124 Главные видеоигры 2010-х
Игровые блокбастеры, независимые шедевры, страдание десятилетия, а также геймдизайнеры, сделавшие 2010-е, в том числе один гений.
134 Какими были настольные игры в 2010-х
Настольные игры
Эпоха краудфандинга, видеоблогеров, русских изданий и цифровых настолок. 140 Главные настольные игры 2010-х
Филлеры, еврогеймы и триумф «Мрачной гавани».
150 Какой была музыка в 2010-х
Музыка
Слушаем онлайн, издаём онлайн, покупаем винил. 152 Синтвейв
Как саундтреки к старым фильмам породили главный жанр фантастической музыки 2010-х.
158 Какой была наука в 2010-х
Наука
Генная терапия, кризис воспроизводимости и поиски теории всего. 164 Технологии десятилетия
От смартфонов и нейросетей до блокчейна и 3D-принтеров. 168 2010-е годы в космосе
Экзопланеты, возвращение на Марс и Луну и возвышение частной космонавтики.
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