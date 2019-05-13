Крупнейшая выставка-конференция DevGAMM для разработчиков и издателей компьютерных игр пройдёт в Москве уже шестой раз. Организаторы пригласили около 2000 профессионалов индустрии из 30 стран. Посетителей ждут более 80 докладов от опытных спикеров и свыше 100 игр.

В числе приглашённых гостей — Рэнди Питчфорд (глава компании Gearbox, известна по серии Borderlands), Адам Бойс (бывший вице-президент Playstation), Джонатан Блоу (создатель игр The Witness и Braid), а также режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Также гостей ждёт выставка игр DevGAMM Showcase, на которой разработчики показывают свой проект на протяжении всех двух дней. Кроме того, участники смогут подключиться к Speed Game Dating — формат трёхминутных встреч с издателями, чтобы обзавестись полезными контактами.

В числе прочего, на выставке начнутся продажи локализованной книги про японского геймдизайнера Хидео Кодзиму (серия Metal Gear Solid, грядущая Death Stranding) The Kodjima Code. На русском языке она выйдет под названием «Кодзима — гений. История разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр».

DevGAMM пройдёт в отеле Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 16 и 17 мая. Все подробности об активностях, цене и системе встреч можно почитать на сайте конференции.