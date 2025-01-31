Абмициозная RPG Clair Obscur: Expedition 33 получит фильм. Игра выйдет только в апреле





Согласно сюжету, раз в год Художница просыпается и рисует на Монолите, выводя проклятое число. И каждый, чей возраст совпадает с числом, обращается в дым и угасает. Каждый год это число уменьшается, и следующим станет цифра «33».





Те, кто не желает отдавать свою жизнь Художнице, собирают экспедицию, чтобы остановить таинственную сущность.







Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля, а вот сроков релиза у фильма пока нет.



Компания Story Kitchen займется съемками экранизации Clair Obscur: Expedition 33 — еще не вышедшей пошаговой ролевой игры.