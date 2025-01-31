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Абмициозная RPG Clair Obscur: Expedition 33 получит фильм. Игра выйдет только в апреле

Андрей Квасков
31 января 13:47
27
1 минута на чтение
Компания Story Kitchen займется съемками экранизации Clair Obscur: Expedition 33 — еще не вышедшей пошаговой ролевой игры.

Согласно сюжету, раз в год Художница просыпается и рисует на Монолите, выводя проклятое число. И каждый, чей возраст совпадает с числом, обращается в дым и угасает. Каждый год это число уменьшается, и следующим станет цифра «33».

Те, кто не желает отдавать свою жизнь Художнице, собирают экспедицию, чтобы остановить таинственную сущность.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля, а вот сроков релиза у фильма пока нет.

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Андрей Квасков
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