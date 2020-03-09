Журналисты Paris Match поделились печальной новостью: шведский актер Макс фон Сюдов скончался в прошедшее воскресенье во Франции — ему было уже 90 лет.

Информацию раскрыла его жена Катрин фон Сюдов:

С разбитым сердцем, бесконечной печалью и невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года.

Макс получил широкую известность благодаря фильмам Ингмара Бергмана, в числе которых «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Девичий источник» и «Час волка». Также он сыграл в таких картинах и сериалах, как «Судья Дредд», «Остров проклятых» и «Игра престолов».

Его несколько раз номинировали на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».