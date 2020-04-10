Apple наконец-то присоединилась к другим онлайн-кинотеатрам и сделала часть фильмов и сериалов бесплатными, чтобы поддержать людей на карантине.

Акция временная, однако сроки ее проведения компания не уточняет. Жители США могут ознакомиться с контентом еще со вчерашнего дня, а остальные страны получат к нему доступ в течение пятницы.

Список, правда, получился весьма скромным:

Документальный фильм «Королева слонов»;

Сериал-антология «Маленькая Америка»;

Триллер «Дом с прислугой»;

Фантастический сериал «Ради всего человечества»;

Комедийная драма «Дикинсон»;

Детский сериал «Помощники» от авторов «Улицы Сезам»;

Подростковый сериал «Послания призрака»;

Мультсериал «Снупи в космосе».

Apple TV можно пользоваться на всех устройствах, которые поддерживают приложение: от телевизоров до Android-смартфонов.