Apple наконец-то присоединилась к другим онлайн-кинотеатрам и сделала часть фильмов и сериалов бесплатными, чтобы поддержать людей на карантине.
Акция временная, однако сроки ее проведения компания не уточняет. Жители США могут ознакомиться с контентом еще со вчерашнего дня, а остальные страны получат к нему доступ в течение пятницы.
Список, правда, получился весьма скромным:
- Документальный фильм «Королева слонов»;
- Сериал-антология «Маленькая Америка»;
- Триллер «Дом с прислугой»;
- Фантастический сериал «Ради всего человечества»;
- Комедийная драма «Дикинсон»;
- Детский сериал «Помощники» от авторов «Улицы Сезам»;
- Подростковый сериал «Послания призрака»;
- Мультсериал «Снупи в космосе».
Apple TV можно пользоваться на всех устройствах, которые поддерживают приложение: от телевизоров до Android-смартфонов.
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