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    Новости

    Автограф-сессия с актёрами «Майора Грома» закончилась давкой и вызовом правоохранительных органов.

    16 мая 2021
    Кот-император
    16.05.2021
    435
    2 минуты на чтение
    Автограф-сессия с актёрами «Майора Грома» закончилась давкой и вызовом правоохранительных органов.

    Пресс-служба московского Роспотребнадзора сообщила о проверке соблюдения коронавирусных мер на автограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, приуроченной к фильму «Майор Гром: Чумной доктор». Большое количество человек отправились на встречу, чтобы получить автограф и эксклюзивную обложку к комиксу «Чумной доктор — 3». Причиной для проверки, согласно Роспотребнадзору, стала «информацию о массовом мероприятии с участием посетителей».

    Мероприятие было назначено на 12:00 в Центральном детском магазине, но большие очереди начали появляться ещё до начала автограф-сессии: в твиттере участники мероприятия делились снимками толпы.

    Очереди образовались даже снаружи Центрального Детского магазина.

    Внутри здания было заполнено всё пространство. Фанаты писали в твиттере, что уже в метро их предупреждали о том, что на мероприятии огромный наплыв людей.

    Организаторы не ожидали такого количества людей: примерно через час представители издательства Bubble попросили поклонников разойтись. К сожалению, это лишь немного помогло уменьшить толпу. Исполнитель роли Сергея Разумовского Сергей Горошко ушёл с мероприятия, позже пояснив, что ему стало плохо.

    Всего в Центральном детском магазине собралось около 2 тысяч человек. Мероприятие было прервано примерно через час после начала, когда в ЦДМ приехали правоохранительные органы.

    Позднее актёры Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв и главный редактор Bubble Роман Котков записали видеообращение, в котором извинились и объяснили сложившуюся ситуацию. Котков сообщил, что мероприятие было прервано из-за сообщений о том, что некоторым стало плохо, и в ЦДМ приехали правоохранительные органы. Организаторы не ожидали, что придёт так много людей, поскольку ранее аналогичная автограф-сессия в том же месте не собирала такого количества посетителей.

    Такое количество людей никакая организация бы не спасла

    Роман Котков пообещал увеличить количество лимитированных обложек, ради которых пришли многие посетители, и постараться, чтобы каждый получил свой экземпляр с подписями актёров.

    Сейчас в твиттере по России в популярное вышли хэштеги #ИзвинитеНасBubble #мыдолжныизвиниться.

    Часть фанатов сожалеют о несоблюдении социальной дистанции и сложившейся ситуации. Тем не менее, в твиттере разгорелись споры о том, виноваты фанаты или именно организация мероприятия.

    https://twitter.com/_just_opposite_/status/1393945420095700992?s=20

    https://twitter.com/lovvur/status/1393934022720512000?s=20

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    Почему-то без англоязычного дубляжа и субтитров.

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    Кот-император
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