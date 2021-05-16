Автограф-сессия с актёрами «Майора Грома» закончилась давкой и вызовом правоохранительных органов.

Пресс-служба московского Роспотребнадзора сообщила о проверке соблюдения коронавирусных мер на автограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, приуроченной к фильму «Майор Гром: Чумной доктор». Большое количество человек отправились на встречу, чтобы получить автограф и эксклюзивную обложку к комиксу «Чумной доктор — 3». Причиной для проверки, согласно Роспотребнадзору, стала «информацию о массовом мероприятии с участием посетителей».

Мероприятие было назначено на 12:00 в Центральном детском магазине, но большие очереди начали появляться ещё до начала автограф-сессии: в твиттере участники мероприятия делились снимками толпы.

Ситуация в цдм за пару минут до запуска pic.twitter.com/4hcQ5oZe9x — зле ксюка (@kseshaaan) May 16, 2021

Очереди образовались даже снаружи Центрального Детского магазина.

цдм сейчас: одна очередь и конец второй которая обходит здание pic.twitter.com/8NQNhJ4rjh — лаф | fulcro’13 | фф‘27♥️ (@laffjulia) May 16, 2021

Внутри здания было заполнено всё пространство. Фанаты писали в твиттере, что уже в метро их предупреждали о том, что на мероприятии огромный наплыв людей.

Организаторы не ожидали такого количества людей: примерно через час представители издательства Bubble попросили поклонников разойтись. К сожалению, это лишь немного помогло уменьшить толпу. Исполнитель роли Сергея Разумовского Сергей Горошко ушёл с мероприятия, позже пояснив, что ему стало плохо.

‼️АХТУНГ! Ребята, кто ещё на улице — можете начинать расходиться, к сожалению, уже очевидно, что ЦДМ нас всех не выдержит‼️ Понимаем, что многие будут расстроены и недовольны, обязательно что-то по этому поводу придумаем, как только Рома и остальные вернутся — BUBBLE (@bubble_ru) May 16, 2021

Всего в Центральном детском магазине собралось около 2 тысяч человек. Мероприятие было прервано примерно через час после начала, когда в ЦДМ приехали правоохранительные органы.

Позднее актёры Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв и главный редактор Bubble Роман Котков записали видеообращение, в котором извинились и объяснили сложившуюся ситуацию. Котков сообщил, что мероприятие было прервано из-за сообщений о том, что некоторым стало плохо, и в ЦДМ приехали правоохранительные органы. Организаторы не ожидали, что придёт так много людей, поскольку ранее аналогичная автограф-сессия в том же месте не собирала такого количества посетителей.

Такое количество людей никакая организация бы не спасла

Роман Котков пообещал увеличить количество лимитированных обложек, ради которых пришли многие посетители, и постараться, чтобы каждый получил свой экземпляр с подписями актёров.

Сейчас в твиттере по России в популярное вышли хэштеги #ИзвинитеНасBubble #мыдолжныизвиниться.

Часть фанатов сожалеют о несоблюдении социальной дистанции и сложившейся ситуации. Тем не менее, в твиттере разгорелись споры о том, виноваты фанаты или именно организация мероприятия.

https://twitter.com/_just_opposite_/status/1393945420095700992?s=20

При всём уважении, но это именно вина оргов. Толпа не сумма индивидов, она нечто намного менее гуманное и это чуть ли не базовая характеристика толпы. И любой сколь-либо компетентный орг _обязан_ это знать. https://t.co/hyyCtMFoBY — Мамма-рыба Пивонис (@daffy_ivan) May 16, 2021

https://twitter.com/lovvur/status/1393934022720512000?s=20