Авторы Evil Dead: The Game делают сразу две игры по хоррору «Хэллоуин»

Boss Team Games, ответственная за Evil Dead: The Game, запустила в разработку сразу две игры по мотивам классики ужасов «Хэллоуин» 1978 года.

Несмотря на то, что подробностей о проектах мало, в работе над обеими играми принимают участие продюсеры франшизы. Более того, над одной из них трудится сам режиссер Джон Карпентер. Она, кстати, будет на движке Unreal Engine 5.

Как большой геймер, я очень рад, что помогу снова оживить Майкла Майерса в этой игре. И я надеюсь напугать вас до смерти.

Игры позволяет фанатам пережить культовые моменты из фильмов и сыграть за знакомых персонажей.

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