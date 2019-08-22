Авторы шоу-антологии «Призраки дома на холме» Майкл и Пол Кларксон напишут сценарий для нового хоррор-сериала под названием «Красная роза». Шоу будет выходить на одном из каналов холдинга «Би-би-си» — ВВС Three, пишет Deadline.

«Красная роза» — это любовное письмо в наш родной город и наше детство. Майкл и Пол Кларксон

Сюжет расскажет о группе подростков, которые скучают на летних каникулах и узнают о городской легенде — приложении для телефона «Красная роза», где пользователям предлагается проходить испытания в реальном мире. С каждом уровнем их опасность повышается. Один из подростков скачивает приложение, и это приводит к непоправимым последствиям. И теперь друзьям предстоит дать отпор непонятным сверхъестественным силам.

В шоу планируется 8 эпизодов. Будет ли это мини-сериал или речь идёт лишь о первом сезоне, пока неизвестно.