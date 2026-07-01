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Новости

Авторы To The Moon показали трейлер новой RPG, в которой они пропустили 999 часов гринда

Дмитрий Кинский
1 июля 18:02
223
1 минута на чтение
Freebird Games, ответственная за To the Moon, представила трейлер нового проекта в той же франшизе — пошаговой ролевой игры The Last Hour of an Epic To the Moon RPG.
Название получилось говорящее: авторы хотели сделать игру на тысячу часов, но столько ресурсов у них нет, поэтому они решили пропустить 999 часов гринда и оставить лишь последний.
Игроков ждет прокаченная команда знакомых героев, которые должны пройти финальное подземелье.
Вы любите RPG, но у вас нет времени в их играть? Мы любим RPG, но у нас нет времени их делать.
Релиз состоится в 2027 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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