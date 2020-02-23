Hasbro в рамках брифинга перед инвесторами в Нью-Йорке на выставке Toy Fair рассказала, что Baldur’s Gate III появится в раннем доступе в течение 2020 года.

Увы, представители корпорации не назвали точную дату. Однако это информация совпадает с данными Google, которая тоже ранее говорила о выходе RPG в этом году.

Заявлению Hasbro вполне можно доверять, так как она — материнская компания Wizards of the Coast, которой принадлежат права на Dungeons & Dragons, в том числе на Baldur’s Gate.

Ранний доступ для Larian Studios — обычная практика. Например, разработчики так выпускали обе части Divinity: Original Sin.

Команда Baldur’s Gate III представит геймплей RPG на 27 февраля на выставке PAX East в 23:00 по МСК. Показ, судя по всему, будет длиться час.

Кроме того, Hasbro объявила, что сейчас она работает сразу над семью играми по Dungeons & Dragons. Компания планирует выпускать хотя бы по одной в год — вплоть до 2025-го.