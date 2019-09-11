Deadline сообщает, что каст телеадаптации цикла «Стража» Терри Пратчетта пополнили новые актёры. Ричард Дормер («Игра престолов») сыграет Сэмюэля Ваймса.

Кроме него, в шоу также снимутся Джо Итан-Кент (Шельма Задранец), Марама Корлетт (Ангва), Лара Росси (Сибилла Овнец) и Сэм Адвевунми (Карцер).

Ранее СМИ также рассказали, что канал нашёл на роль капитана Моркоу для сериала «Стража» по произведениям Терри Пратчетта. Им стал малоизвестный британский артист Адам Хьюгилл, который успел сыграть пока только в «Пенниуорте».

О сериале пока известно не так много — шоу описывают как «панк-рок триллер», вдохновлённый Городской стражей. Всего планируется восемь эпизодов. Сценарий к экранизации написал Саймон Аллен (сериал «Мушкетёры»). Производством занимается студия «Би-би-си» совместно с компанией Narrativia, основанной самим Пратчеттом в 2012 году.

Даты выхода у сериала пока нет.