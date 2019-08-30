По данным Deadline, канал «Би-би-си Америка» нашёл актёра на роль капитана Моркоу для сериала «Стража» по произведениям Терри Пратчетта. Им стал малоизвестный британский артист Адам Хьюгилл, который успел сыграть пока только в «Пенниуорте».

О сериале пока известно не так много — издание описывает шоу как «панк-рок триллер», вдохновлённый Городской стражей. Авторы обещают сконцентрированное вокруг персонажей повествование. Его главные герои — не очень порядочные полицейские, которые пытаются спасти обветшалый город. В сериале появятся капитан Сэм Ваймс, его жена леди Сибилла, загадочная Ангва фон Убервальд, капрал Шельма и сам Моркоу. Ну и, конечно, Смерть!

В книгах Моркоу Железобетонссон описывается как юноша, воспитанный гномами. Это высокий (более двух метром ростом) рыжий парень, считающий себя гномом (так, в общем-то, считают и другие гномы). Немного наивный, но очень харизматичный и героичный, за счёт чего стал самым популярным жителем Анк-Морпорка.

Всего планируется восемь эпизодов. Сценарий к шоу написал Саймон Аллен (сериал «Мушкетёры»). Производством занимается студия «Би-би-си» совместно с компанией Narrativia, основанной самим Пратчеттом в 2012-м. Сейчас ею управляют менеджер писателя Роб Уилкинс и дочь Рианна Пратчетт.

Даты выхода у сериала пока нет.