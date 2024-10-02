«Блэйда» с Махершалой Али отложили на неопределенный срок

Disney объявила о переносе многострадального «Блэйда» с Махершалой Али на неопределенный срок.
Картина попала в производственный ад из-за постоянной смены сценаристов и режиссеров. Даже исполнитель главной роли в какой-то момент был готов выйти из проекта.
В июне журналисты THR выпустили большой материал, в котором подробно рассказали о проблемах с фильмом. И там же сообщили, что новый сценарий ленты должны написать к концу лета, а на осень запланированы его питчи режиссерам. Видимо, не сложилось.
Изначально «Блэйда» хотели выпустить до 2023 года. Потом его отложили до 7 ноября 2025 года. Новой даты премьеры нет.