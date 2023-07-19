Боб Айгер продаст телевизионные активы Disney из-за убытков

Как сообщает Bloomberg, на этой неделе глава Disney Боб Айгер выставил на продажу примерно треть компании, объявив телевизионные активы Мышиного дома непрофильными.

В их число входят кабельные каналы ABC, FX и Freeform. Руководитель корпорации также ищет стратегического партнера для спортивного канала ESPN. Кроме того, компания ищет возможность продать или реструктурировать свой телевизионный и стриминговый бизнес в Индии.

Айгер думал, что решит проблему с упадком кабельного телевидения с помощью Disney+ и Hulu, но стриминговые сервисы Disney понесут убыток в размере около 800 миллионов долларов в третьем квартале.

Продажа телевизионного бизнеса принесет Disney около 8 миллиардов долларов, что в значительной степени компенсирует затраты на приобретение части Hulu, которой компания пока еще не владеет, но обязана приобрести по контракту.

Большинство потенциальных претендентов на телевизионные сети — это частные инвестиционные компании, «которые будут доить их наличными, пока те не уйдут в безвестность».

Что касается ESPN, то в спортивном канале заинтересованы технологические гиганты вроде Apple, а также спортивные компании, такие как Fanatics.

Вместе с этим в Bloomberg отметили, что уже давно ходят слухи о том, что Боб Айгер может продать всю компанию Apple.