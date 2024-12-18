Босс-медведь, говорящая лягушка и космические путешествия — первый геймплейный трейлер Exodus

Студия Archetype опубликовала первый геймплейный трейлер научно-фантастической ролевой игры под названием Exodus.

Действие RPG развернется в будущем, когда люди переселились с Земли в систему Центавра. В центре сюжета будет странник Джун Аслан, который путешествует между звездами в поисках артефактов могущественной цивилизации.

Напомним, компанией руководят бывшие сотрудники BioWare Джеймс Олен и Чад Робертсон , которые приложили руку к Dragon Age Origins и Anthem. Также в ней работают ветераны других студий вроде 343 Indistries и Naughty Dog.

Даты выхода пока нет. Игра выйдет на XSX/S, PS5 и ПК.

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