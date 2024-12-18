КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Война рохирримов»: и Рохан явился! Чем хорош, а чем плох эпичный мультфильм по Толкину
Kingsman: серия комиксов и фильмов супершпионской фантастики
«Злая: Сказка о ведьме Запада». Что делать, если ты зелёная? Петь!
Что такое «умный хоррор»? Расцвет возвышенных ужасов в 2010-е

Классика

Интересные полнометражные аниме из 80-х (но никакого Миядзаки!)
«Звёздные войны»: обречённые на провал
Новости

Босс-медведь, говорящая лягушка и космические путешествия — первый геймплейный трейлер Exodus

Дмитрий Кинский
18 декабря 13:07
251
1 минута на чтение
Студия Archetype опубликовала первый геймплейный трейлер научно-фантастической ролевой игры под названием Exodus.
Действие RPG развернется в будущем, когда люди переселились с Земли в систему Центавра. В центре сюжета будет странник Джун Аслан, который путешествует между звездами в поисках артефактов могущественной цивилизации.
Напомним, компанией руководят бывшие сотрудники BioWare Джеймс Олен и Чад Робертсон, которые приложили руку к Dragon Age Origins и Anthem. Также в ней работают ветераны других студий вроде 343 Indistries и Naughty Dog.
Даты выхода пока нет. Игра выйдет на XSX/S, PS5 и ПК.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Книги с автографами
  • И другие бонусы для подписчиков.
осталось:25дней
Поддержать
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 253 (декабрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Война с роботами была ошибкой» — новый трейлер «Электрического штата»

Новости

Devil May Cry и Transformers: Galactic Trials — топ-10 худших игр 2024 года по версии Metacritic
На первом месте расположился шутер Utopia City.

Новости

Показ аниме, турнир по Warface и VR-зоны — что еще ждет гостей «Хомякона»
Мероприятие пройдет с 20 по 22 декабря

Новости

Что посмотреть из аниме — по версии Центробанка России
Вот это поворот

Новости

Рождественский боевик «Миссия: Красный» показал лучший кинодебют в Amazon Prime Video
Фильм еще показывают в кинотеатрах

Новости

«Мадам Паутина» и «Бордерлендс» вошли в топ-15 худших фильмов 2024 года на Metacritic
Худшей картиной уходящего года признали хоррор «Люмина».

Новости

Apple продлил «Укрытие» на последние два сезона
Финалу быть!

Новости

Netflix показал трейлер мультсериала про Астерикса и Обеликса от режиссера «Миссии "Клеопатра"»
Премьера ожидается в 2025-м.

Новости

«Властелин колец: Война рохирримов» создавали в ускоренном темпе для сохранения прав на франшизу
Лента собрала в США всего 4 млн долларов.

Новости

«Крэйвен-охотник» стартовал хуже «Мадам Паутины»
Худший старт во франшизе Marvel
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Книги с автографами
  • И другие бонусы для подписчиков.
осталось:25дней
Поддержать
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты