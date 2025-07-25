Четвертый сезон «Засланца из космоса» станет для сериала последним

Я догадывался, что это, скорее всего, наш последний сезон. Я знал, что мы сможем завершить некоторые сюжетные линии и двигаться к финалу. Я очень горжусь тем, насколько хорош четвертый сезон. И особенно тем, что мы смогли закончить его так сильно.