Четвертый сезон «Засланца из космоса» станет для сериала последним

Канал USA Network объявил, что четвертый сезон станет для «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком в главной роли последним.
Вместе с этим шоураннер Крис Шеридан пообещал фанатам, что сериал не закончится на пустом месте.
Я догадывался, что это, скорее всего, наш последний сезон. Я знал, что мы сможем завершить некоторые сюжетные линии и двигаться к финалу. Я очень горжусь тем, насколько хорош четвертый сезон. И особенно тем, что мы смогли закончить его так сильно.
По словам Шеридана, последний эпизод — его любимый эпизод в сериале вообще.
Это очень удачный финал, который оставит двери открытыми для любого будущего этого мира. С нетерпением жду, когда все его увидят.