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«Что может пойти не так?» — трейлер нового «Уоллеса и Громита»

Дмитрий Кинский
21 ноября 16:37
114
1 минута на чтение
Netflix опубликовал полноценный трейлер сиквела «Уоллеса и Громита» с подзаголовком «Самая дикая месть».
По сюжету Уоллес создает умного гнома, который помогает ему по хозяйству. Спрашивается, что может пойти не так? Его взламывает сбежавший из тюрьмы пингвин Фезерс Макгроу.
Картиной занимается анимационная студия Aardman. А режиссерами выступают Ник Парк и Мерлин Кроссингэм.
Премьера состоится 3 января 2025 года.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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