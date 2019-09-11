Что почитать: готическое фэнтези о некроманте от Джонатана Говарда и нуарный детектив Джо Р. Лансдейла

В рубрике «что почитать» рассказываем про две новинки от издательства «Астрель-Спб», на которые стоит обратить внимание.

Джо Р. Лансдейл

The Bottoms

Роман The Bottoms — лауреат премии «Эдгар» и одно из самых известных произведений писателя. Издательство купило на него права, так что пока даты выхода на русском нет. И серию, в которой будет выходить книга, пока не указали.

1933 год, Восточный Техас. Молодой Гарри Коллинс и его маленькая сестра случайно натыкаются на чудовищно изувеченный труп женщины, оставленный в низовьях реки Сабин. Вскоре в городе находят еще одно тело, а потом еще одно, разгорается паника, и дело доходит до линчевания. Но Гарри начинает собственное расследование, ведь он считает, что эти убийства как-то связаны с легендами о Козлоноге, странном существе, которое, по преданиям, обитает недалеко от того места, где нашли тело первой жертвы.

Даты выхода тоже пока нет.

В июне издательство выпустило сборник Лансдейла «Бог Лезвий» в серии «Мастера ужаса».

Джонатан Говард

«Иоганн Кабалл, некромант»

Говард — новый автор издательства, книги которого будут выпускать в серии «Мастера магического реализма». «Астрель-Спб» описывает её так: «готическая, смешная, остроумная, а местами откровенно страшная история, иногда очень забавная, а иногда откровенно безумная и макабрическая».

Многие годы Иоганн Кабал, ученый, скептик и чрезвычайно рациональный человек, работал над одной благородной целью – победить саму смерть. Для этого он заключил договор с дьяволом, но теперь хочет разорвать контракт. Сатана, удрученный бесконечной чередой грешников и чудовищной адской бюрократией, от скуки предлагает Иоганну сделку: некромант должен убедить 100 человек добровольно обречь себя на вечные муки в преисподней, иначе он будет проклят навеки. Для выполнения договора у Кабала есть ровно год и Цирк раздора в придачу, идеальная организация по отъему душ. Набрав в помощники воскрешенных мертвецов, Кабал отправляется в дорогу. Но вскоре он понимает, что выбраться из столь затруднительного положения ему будет куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ведь когда у тебя нет чувства юмора, когда у твоих помощников может запросто отвалиться рука или нога посреди представления, когда общение кажется пыткой, а люди упорно не желают расставаться со своим бессмертным капиталом, управлять Цирком очень сложно. Но времени осталось немного, второго шанса у Кабала нет, поэтому придется импровизировать.

В 2011 году писательница и переводчица Наталия Осояну опубликовала отзыв на роман — прочесть его можно на «Фантлабе».

«Иоганн Кабалл, некромант» выйдет в конце октября.