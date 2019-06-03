Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2019

Вот и лето пришло! А значит, в магазинах появилось много новых книжек для молодежи — будет что читать на каникулах. Впрочем, и для взрослых любителей фантастики издатели припасли немало занимательного. Самые интересные новинки книжного рынка — в нашем ежемесячном дайджесте. Читайте больше!

Научная фантастика

Лю Цысинь «Шаровая молния»

Родители Чэня погибли на его глазах от взрыва шаровой молнии, и он посвящает жизнь тому, чтобы раскрыть тайну этого природного феномена. Чем больше молодой ученый изучает это явление, тем ближе он к открытию, способному перевернуть привычную картину мира.

Что нас ждёт: роман известного китайского фантаста, который он переработал для американского издания. На русский книга переведена именно с английского языка. Роман внецикловый, и это типичный Лю Цысинь: много науки, интересные идеи, китайский колорит и совершенно плоские персонажи.

Таль М. Кляйн «Двойной эффект»

2147 год. Нанотехнологии продлевают жизнь. Генетически модифицированные насекомые очищают городской воздух. Мир контролируют корпорации, и главная из них — фирма International Transport, которая предлагает идеальный вид транспорта: телепортацию. Джоэль Байрам был обычным парнем с типичными проблемами двадцать второго века. Пока террористы не взорвали транспортный узел и его телепортация пошла не так…

Что нас ждёт: дебютный роман израильского музыканта, живущего в США. Права на экранизацию романа и двух его будущих продолжений уже куплены голливудской студией Lionsgate.

Хэнк Грин «Совершенно замечательная вещь»

Возвращаясь с работы, Эйприл Мэй натыкается на огромную скульптуру. Восхищённая её искусностью — как десятифутовый трансформер в самурайских доспехах! — Эйприл снимает фигуру на видео и заливает его на YouTube. На следующее утро Эйприл просыпается автором вирусного ролика. Эти фигуры, которых называют Карлы, появились одновременно в десятках городов мира, и Эйприл, как первая из их наблюдателей, оказывается в центре пристального международного внимания.

Что нас ждёт: внецикловый роман очень популярного видеоблогера, генерального директора компании Complexly, которой принадлежат самые известные образовательные YouTube-каналы.

Эрнст Юнгер «Стеклянные пчёлы»

Торжество технологического прогресса и искусственного интеллекта, роботы, заменяющие человека на производстве, развитие виртуальной реальности и комфортное существование. За это благополучие людям приходится платить одиночеством и утратой личной свободы. Таков мир, в котором живет отставной ротмистр Рихард, пытающийся получить работу на фабрике по производству роботов-лилипутов. Фабрикой владеет некий Дзаппарони — изощренный любитель экспериментов…

Что нас ждёт: роман 1957 года, написанный на стыке утопии и антиутопии. Его автор — один из наиболее противоречивых немецких писателей и философов XX века. Большим почитателем идей Юнгера был Адольф Гитлер, что изрядно осложнило жизнь выдающегося писателя в послевоенной Германии.

Фэнтези

Роберт Джексон Беннетт «Город клинков»

Город Вуртьястан, некогда служивший обителью для богини смерти, войны и разрушения, сейчас практически в руинах. Генерала Турин Мулагеш направляют в это жуткое место искать сайпурского тайного агента, пропавшего при выполнении задания. Очень скоро Мулагеш задается вопросом: что случилось в посмертии со всеми душами, когда исчезли боги? Спят ли покойники крепким сном в стране смерти? Или же они что-то замышляют?

Что нас ждёт: второй том цикла «Божественные города». Как и предыдущая книга Беннета, «Город лестниц», его новый роман — гибрид разных направлений: шпионского детектива, городского фэнтези, философской притчи и военного боевика.

Вальтер Моэрс «Мастер ужасок»

Действие происходит в Следвайе, городе, где «здоровое считается больным, а больное здоровым». Умирающий от голода царап (это такие говорящие кошки) по имени Эхо заключает сделку с мастером ужасок Альспином, колдуном и убийцей. Согласно уговору, Альспин месяц кормит Эхо лучшей едой, всячески развлекает, а потом убивает и вываривает его жир для своих колдовских экспериментов. Эхо принимает предложение колдуна, но пытается уклониться от расплаты.

Что нас ждёт: самостоятельный роман из цикла о стране Цамонии, своеобразная вариация легенды о Фаусте. Как и большинство книг Моэрса, роман стилизован под произведение великого замонийского писателя Хильдегуста Мифореза, прямоходящего динозавра, знакомого читателям по «Городу мечтающих книг».

Джосайя Бэнкрофт «Вавилонские книги. Книга 2. Рука Сфинкса»

Пройдя три уровня Вавилонской башни — дьявольского лабиринта, полного обмана, пороков и всевозможных опасностей, — учитель Томас Сенлин вырвался на свободу, но так и не вернул потерянную жену. Он вынужден стать пиратом, чтобы выжить на борту украденного воздушного корабля и продолжить поиски. Превратности судьбы заставляют Сенлина обратиться за помощью к главной легенде многоярусного мира, таинственному Сфинксу, чьей печатью отмечены многие чудеса. Но Сфинкс ничего не делает даром, а в Вавилонской башне крайне опасно быть у кого-то в долгу.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Вавилонские книги», оригинального фэнтези в стилистике «новых странных».

Эрика Йохансен «Судьба Тирлинга»

Чтобы защитить своих людей от вражеского нашествия, королева Тирлинга Келси Глинн сделала немыслимое: сдалась и передала магические сапфиры своему врагу — и назвала регентом Мейса, доверенное лицо из числа телохранителей. Но Мейсу не будет покоя, пока он и его люди не освободят свою плененную правительницу…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Королева Тирлинга» о магическом мире, в который превратилась некогда высокотехнологичная Земля, пережив глобальную катастрофу.

Мистика и хоррор

Нил Гейман «The Sandman. Песочный человек. Ловцы снов»

Основанная на японском фольклоре кровавая истории о любви между буддийским монахом и кицунэ — лисой-оборотнем.

Что нас ждёт: небольшая повесть 1999 года, примыкающая к серии графических романов о Песочном человеке. Проиллюстрировал книгу японский художник Йоситаки Амано. Книга получила премию Брэма Стокера в номинации «Иллюстрированное произведение».

Джо Р. Лансдейл «Бог Лезвий»

Бекки и Монтгомери Джоунсы пытаются выстроить жизнь заново, после того как на Бекки было совершено жестокое нападение. Теперь ее преследуют жуткие видения, и она уверена, что преступник снова придет за ней, хотя он повесился в камере после ареста. Муж решает увезти жену из города. Он еще не знает, что преступники, с которыми им предстоит встретиться, одержимы Богом Лезвий, древним чудовищем, требующим от своих последователей жертв и крови.

Что нас ждёт: авторский сборник 2007 года, куда вошли роман «Пронзающие ночь» и шесть примыкающих к нему рассказов.

Гвенда Бонд «Подозрения»

Лето 1969 года. Студентка Терри Айвс соглашается стать подопытной в секретном проекте «МК-Ультра». Фургоны без опознавательных знаков, лаборатория в лесной глуши, вещества, изменяющие сознание… и тайна, которую юная Терри полна решимости раскрыть. Но за стенами лаборатории кроется заговор, размаха которого девушка даже не представляет. Ей потребуется помощь других подопытных, в том числе таинственной девочки с необъяснимыми способностями и номером вместо имени: 008.

Что нас ждёт: роман по мотивам телесериала «Очень странные дела», фактический приквел, где рассказана правда о матери Оди.

Детско-юношеская фантастика

Диана Уинн Джонс «Дом за порогом»

Двенадцатилетний Джейми обнаружил в своем родном городе странное место, где таинственные демонические существа играют в настольную игру, полем для которой служат разные миры. Демоны, заметив мальчика, насильно сделали его бессмертным участником игры. Теперь ему придется путешествовать по разным мирам, пока он не отыщет дорогу домой.

В своих странствиях Джейми встречает многих известных персонажей — в том числе Летучего Голландца, Вечного Жида Агасфера, опального титана Прометея — и переживает множество опасных приключений. Но тоска по дому становится все сильнее…

Что нас ждёт: один из самых ранних романов знаменитой английской писательницы, впервые вышедший в 1981 году.

Салли Грин «Похитители дыма»

Принцесса Катрина готовится к политическому браку без любви, устроенному её честолюбивым отцом. Слуга Марч мечтает отомстить принцу, предавшему свой народ. Бездельник Эдион крадет безделушки ради острых ощущений. Юная Таш, ставшая наживкой в руках охотника на демонов, бежит, спасая свою жизнь… В руках у этих четверых подростков — судьбы всего мира. Кому достанется главный приз?

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, довольно запутанная авантюра, которая оборачивается преддверием масштабной фэнтезийной эпопеи.

Фред Адра «Призраки»

Эрик Бартновский — обычный пятнадцатилетний подросток, который случайно очутился в супермаркете именно в тот момент, когда туда ворвались вооруженные грабители, и чудом избежал пули. Ну, или не совсем чудом. Его спасители — подростки, которые называют себя Призраками. И когда парень выходит на их след, он навлекает на себя беду. Организация под названием Иерархия жаждет заполучить одаренных детей и с их помощью изменить будущее в свою пользу. А сам Эрик — один из тех, на кого ведется охота.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Слепая зона» от уроженца СССР, который с 1990 года живет в Израиле. Фред Адра (псевдоним Фредерика Драчинского) — драматург и музыкант. Как писатель он известен по циклу анималистического фэнтези «Лис Улисс».

Кай Майер «Время Библиомантов. Аромат Книг»

Лондон — город, помешанный на книгах. Мерси Амбердейл, талантливая библиомантка, все детство провела в книжных магазинах и антикварных лавках. Она знает множество колдовских историй, которые помогают ей доставать самые ценные экземпляры для богатых коллекционеров. Однажды, идя по следу книг, она попадает в круговорот магических интриг и темных семейных тайн…

Что нас ждёт: первый роман трилогии-приквела к популярному циклу немецкого писателя «Время Библиомантов», где рассказано о людях, владеющих особой книжной магией.

Гийом Прево «Последний дар жреца»

Отец Сэма Фолкнера путешествует в поисках редких старинных книг. Но еще ни разу он не пропадал так надолго — и никогда не забывал поздравить сына с днем рождения! Сэм спешит в антикварный магазин отца, где находит потайную комнату, а в ней — странную книгу, камень с резным узором и чужеземную монетку. Сэм прикладывает монету к камню — и оказывается на острове, который осаждают викинги…

Мальчик чудом спасается — только чтобы попасть в новую передрягу в разгар Первой мировой войны, а затем очнуться в древнеегипетской пирамиде. Узнает ли когда-нибудь Сэм о судьбе отца и найдет ли способ вернуться домой?

Что нас ждёт: первый роман очень популярного детского цикла «Книга времени» от французского писателя, гибрид авантюрной хронофантастики и криптоистории в духе «Кода да Винчи».

Алексей Верт «Гонки химер»

Мир изменился. Вместо компьютеров теперь големы, а вместо привычных нам развлечений — гонки химер. Марко Алхемчар, умный и амбициозный парень, волею судеб оказывается участником знаменитых заездов. Его химера Тия — особенная. Она не просто домашний зверек, она его друг. Марко рад возможности показать себя, вырваться из бедности и помочь своей семье, но есть одна проблема: кто-то убивает химер прямо во время соревнований.

Что нас ждёт: первый роман подросткового цикла в анимешном стиле, один из победителей прошлогоднего конкурса «Новая детская книга».

Джоан Хэ «Наследница журавля»

Принцесса Поднебесной Хэсина находит бездыханное тело любимого отца, у губ которого клубится необычный золотистый дымок. Хэсина понимает: император был отравлен при помощи запретной магии. Императорский двор полон заговорщиков и лгунов, и Хэсина намерена найти среди них убийцу. Чтобы узнать правду, девушка решается на отчаянный шаг: обращается за помощью к предсказателю, встреча с которым карается смертью.

Что нас ждёт: дебютный роман американской художницы китайского происхождения. По словам автора, роман сюжетно закончен, однако она намерена написать продолжение о том же мире, но с другими героями.

Ребекка Шеффер «До мозга костей»

Тёмное фэнтези о девушке, которая продает части тел волшебных существ на черном рынке — пока не сталкивается с предательством. Нита не убивает сверхъестественных существ — просто препарирует тела после их «приобретения». Но когда мама приносит домой живой экземпляр, Нита решает выйти из игры. Пытаясь спасти жертву, она сама оказывается товаром на черном рынке, потому что Нита — тоже сверхъестественное создание. Теперь она с другой стороны клетки и готова на всё, чтобы сбежать…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Рынок смерти» — литературный дебют канадской писательницы. Автор так его представляет: «Я сочинила эту книгу для людей, которые, смотря кино, с восхищением наблюдают за злодеями и тихо шепчут, чтобы нормальные, добрые, правильные люди не услышали: “Я хочу узнать их историю”».

Астрид Шольте «Четыре мертвые королевы»

Семнадцатилетняя Киралия Коррингтон живет в стране Квадар, разделенной на четыре части, и в каждой — своя королева. Девушка выглядит наивной и безобидной, но это лишь маска — на самом деле она ловкая воровка и опытная лгунья.

Однажды Киралия крадет сверток у молодого джентльмена Уорина, и этот поступок приводит к тому, что оба они оказываются замешаны в заговоре, цель которого — убийство всех четырех королев. Поначалу ненавидящие друг друга Киралия и Уорин вынуждены объединить усилия, чтобы спасти себе жизнь и раскрыть заговор…

Что нас ждёт: внецикловый фэнтезийный детектив с очень динамичным сюжетом. Роман — литературный дебют голливудской художницы, которая участвовала в создании «Аватара» Джеймса Кэмерона и последних фильмов Стивена Спилберга.

Киран Ларвуд «Легенда о Подкине Одноухом»

В канун Куманельника, праздника зимнего солнцестояния, в нору под названием Торнвуд пришел бард с бессчетными сказаниями. И одно из них он приготовил для любопытных крольчат.

Это рассказ о Подкине Одноухом — кролике, ставшем таким великим, что о храбрости его слагают легенды. Его история начинается в заснеженном лесу. Подкин, его сестра Паз и братишка Пик, оставшись без крова и родителей, бегут от самого жестокого врага в их землях. Избалованному и рассеянному кролику предстоит собраться с духом, стать вождем и защитить свою семью…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Пять королевств», нового бестселлера в жанре анималистического фэнтези, где животные ведут себя как люди.

Магический реализм

Фелисия Йап «Вчера»

В мире есть два типа людей: те, кто помнит только вчерашний день, и те, кто помнит последние два дня. Единственное спасение — электронный дневник. Каждый вечер вы записываете в него то, что хотели бы запомнить. Каждое утро дневник рассказывает вам, где вы были, что делали и кого любите. Но сегодня к вам в дверь стучится полиция. Они говорят вам, что из реки выловлено тело любовницы вашего мужа. И подозревают, что это он убил ее два дня назад. Можете ли вы доверять полиции? А мужу? А себе самой?

Что нас ждёт: внецикловый роман, оригинальный детектив в декорациях альтернативной современности.