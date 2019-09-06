Сегодня в рубрику «что почитать» заглянули две грядущие новинки — обе рассказывают о сверхъестественных кошмарах, с которыми придётся иметь дело главным героям. Причём с одной книгой всё понятно, её написал мастер ужасов Адам Нэвилл («Ритуал», «Судные дни» и «Дом малых теней»), а другую, что неожиданно — ещё один автор киберпанка, Ричард Кадри, известный по роману Metrophage.

Адам Нэвилл

No One Gets Out Alive

(Название пока не локализовано.)

Издательство АСТ (вернее, импринт «Астрель-Спб») выпустит в серии «Мастера ужасов» роман Адама Нэвилла No One Gets Out Alive (оригинал 2014-го) — лауреата премии Августа Дерлета и самую большую книгу писателя на сегодняшний день. На первый взгляд, произведение похоже на типичный роман про дом с привидениями, но на самом деле все гораздо страшнее!

Когда Стефани переезжает в городок Пэрри Бар неподалеку от Бирмингема, она рада и тому, что снятая её комната достаточно велика, чтобы не клеймить её, как предыдущую, прозвищем «клетушка». Эксцентричный — хоть и сверх меры дружелюбный — арендодатель кажется ей милым и радушным человеком, зарплаты — высокими, а цены — смехотворно низкими, все её соседи — такие же девушки. Жизнь не сахар, но пойдёт. По крайней мере, она убеждает себя в этом, когда платит за первый месяц проживания. Но уже скоро она начинает сожалеть об этом импульсивном решении. По ночам она кого-то слышит. Что-то чувствует. Что-то… или кого-то, кто исчезает под светом лампы. Кого-то, кого там и быть не может, ведь она запирает дверь на ночь и не вынимает ключ из скважины до самого утра. Её опасения перерастают в ужас — вскоре голоса начинают вести себя враждебно, а странные события нарастают, как снежный ком, становясь всё более причудливыми и иррациональными. Стефани обязана найти отсюда выход — пока другие обитатели дома не добрались до неё первыми.

Выход намечен на ноябрь.

Ричард Кадри

«Сэндмен Слим»

Fanzon готовит к изданию роман Ричарда Кадри «Сэндмен Слим», открывающий одноимённый цикл городского фэнтези о похождениях мага, который сбегает из Ада, чтобы отомстить тем, по чьей милости оказался в Преисподней. К экранизации уже присматривается Чад Стахелски, один из режиссёров «Джона Уика».

Молодого мага Джеймса Старка собратья-оккультисты отправляют в Ад. Там ему приходится биться с демонами на гладиаторских боях и служить личным киллером Азазеля. Спустя одиннадцать лет он сбегает из Преисподней. Он восстает в Лос-Анджелесе для того, чтобы отомстить предателям. Но все оказывается не так просто… Завораживающая кинематографичная смесь фэнтези, триллера, «крутого» детектива и литературы «чёрного юмора» от одного из создателей «киберпанка».

Выход романа тоже намечен на ноябрь. Почитать его обзор от переводчицы и писательницы Наталии Осояну можно у неё в блоге.