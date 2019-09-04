Что почитать из комиксов: переосмысление «Шерлока Холмса» от Геймана и «Секретные войны» Marvel

Продолжаем рассказывать о неожиданных и ярких анонсах на ближайшее время в сфере книг и комиксов. На этот раз представляем переосмысление классического детектива про Шерлока Холмса и доктора Ватсона от Нила Геймана и один из самых захватывающих кроссоверов вселенной Marvel.

Нил Гейман, Рафаэль Альбукерке

«Этюд в изумрудных тонах»

«Этюд в изумрудных тонах» — комикс-адаптация одноимённого рассказа Нила Геймана, который можно считать фанатской историей в знакомом антураже Артура Конан Дойла. И только к концу сюжета начинаешь догадываться, что это не самый обычный кроссовер.

Лондон, конец XIX века. Майор в отставке знакомится с частным детективом, и они вместе снимают квартиру на Бейкер-стрит. Однажды к детективу за помощью обращается инспектор Лестрейд из Скотленд-Ярда. На месте преступления их ожидает ужасное зрелище — растерзанный труп и загадочная надпись на стене, сделанная кровью жертвы…

Выпускает издательство АСТ, выход намечен на осень.

Джонатан Хикман, Эсад Рибич

«Секретные войны»

«Секретные войны» — эпический кроссовер, рассказывающий о столкновении двух вселенных. Это масштабное событие, которое в комикс-вселенных Marvel можно сравнить с «Днём М» — настолько неузнаваемым кажется новый мир. «Секретные войны» завершают ран Хикмана, подводя итог его истории, поэтому стоит сперва ознакомиться с остальными выпусками.

После череды столкновений миров остались только две вселенные. И пока лучшие супергерои из каждой устремились на последний бой друг с другом, один человек оставался в стороне. Он обрёл могущество и силы, доступные лишь создателям вселенной. И когда казалось, что всему конец, он создал новый мир, похожий на одеяло из разноцветных лоскутов — мир, в котором каждый континент и каждая страна была осколком и отражением своей исчезнувшей реальности. Теперь он — бог-император этого мира. Но спустя восемь лет хрупкое равновесие вновь оказывается в опасности: в новом мире будет найден загадочный челнок, а на его борту укрылись те, кто помнят совершенно иную реальность. Гениальный ученый, суровый король и подросток в паучьем костюме…

Издавать комикс будут Jellyfish Jam, его планируют выпустить к фестивалю Comic Con Russia (с 3 по 6 октября). В сборник войдут выпуски Secret Wars #1-9 сценариста Джонатана Хикмана, художника Эсада Рибича и колориста Иве Сворцина, а также нулевой выпуск, нарисованный Полем Рено. Художник обложек — Алекс Росс.

Всего в издание войдёт 312 страниц в твёрдом переплёте.