Организаторы Comic Con Russia раскрыли имя ещё одного звёздного гостя фестиваля — им стал звезда сериалов «Шерлок», «Чёрное зеркало» и «Дрянь» Эндрю Скотт.

Ирландский актёр выступит на сцене конвента 5 и 6 октября, поучаствует в фотосессиях и раздаст автографы.

Скотт также известен по ролям в фильмах «007: Спектр», «Виктор Франкенштейн» и других. А в 2020 году в широкий прокат выйдет драма «1917», в которой Скотт снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Ранее организаторы объявили, что фестиваль посетят актёр Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Звёздные войны», «Доктор Стрэндж») и режиссёр, сценарист и аниматор Тэд Стоунс («Чёрный плащ» и «Чип и Дейл»).

Comic Con Russia пройдет в Москве уже в шестой раз — в первом павильоне «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября. Параллельно в фестивалем состоится ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».