Организаторы Comic Con Russia совместно с издательством Bubble объявили первого гостя фестиваля — им стал режиссёр, сценарист и аниматор Тэд Стоунс.

Стоунс много лет проработал в анимационной студии Disney. Ему довелось заниматься «Мишками Гамми», мультсериалами «Аладдин», «Геркулес» и «Приключения Базза Лайтера». Кроме того, он руководил созданием мультсериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Чёрный плащ». Также Стоунс выступал постановщиком второй части «Аладдина» с подзаголовком «Возвращение Джафара» и продолжения «Атлантиды».

Аниматора можно будет найти на Аллее авторов все дни фестиваля — он будет раздавать автографы, рисовать на заказ портреты и выступит на главной сцене.

Comic Con Russia пройдет в Москве уже в шестой раз — с 3 по 6 октября в первом павильоне «Крокус Экспо». Параллельно в фестивалем состоится ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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