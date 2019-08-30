Сегодня в нашей рубрике «Что почитать» релизы для тех, кто любит комиксы — рассказываем про мангу Neon Genesis Evangelion («Евангелион Нового Поколения») и сборник «Mass Effect. Полное издание».

Neon Genesis Evangelion («Евангелион Нового Поколения»)

Издательство «Истари Комикс» готовит к выпуску все 14 томов манги Neon Genesis Evangelion («Евангелион Нового Поколения») от Ёсиюки Садамото, который рисовал её с 1994 по 2013 год под руководством режиссёра аниме Neon Genesis Evangelion Хидеаки Анно. Издательство обещает семь книг (по два тома в каждой) с твёрдыми обложками.

Когда ждать выпуск, пока неизвестно.

«Евангелион» — это история о борьбе человечества с таинственными «Ангелами» — гигантскими инопланетными машинами (или, возможно живыми организмами). Их намерения неочевидны, но их действия могут привести к гибели тысяч людей. И сражаются с ними не военные, а лишь немногие подростки, способные управлять гигантскими боевыми машинами — Евангелионами, единственным оружием, способным ранить «Ангелов». Однако битва за Землю — лишь фон, а главное сражение развернется в глубине душ юных пилотов…

«Mass Effect. Полное издание»

Издательство «Комильфо» анонсировало выпуск сборника комиксов по вселенной Mass Effect, который расширит и дополнит сюжет серии игры. В сборник вошли истории «Искупление» (пролог к ME2), «Эволюция» (предыстория Призрака), «Вторжение» (приквел к ME3: Omega и «Родина»), а также ваншоты «Налёт», «Расследование» и «Обвинение».

Сюжеты всех комиксов писал ведущий сценарист серии Майк Уолтерс. Издательство обещает 416 страниц в твёрдой обложке. В сборник также войдут дополнительные материалы и подробные комментарии от создателей прямо на страницах комиксов. Комикс уже отправили в печать, дата релиза пока не сообщается.