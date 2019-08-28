В новом выпуске рубрики «Что почитать» рассказываем сразу про три фантастические новинки в очень разных жанрах. Связывает их разве что космическая тематика.

Павел Майка

«Мир миров»

В серии «Шедевры фэнтези» издательство «Астрель-СПб» выпустило роман «Мир миров» польского фантаста Павла Майки — лауреата премии Ежи Жулавского и номинанта премии Януша Зайделя.

Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе. На Землю высадились марсиане. Вторжение было отбито, плененные на поверхности планеты пришельцы были ассимилированы, но мир изменился безвозвратно. Сброшенные захватчиками мифобомбы освободили энергию веры, которая оживила персонажей из мифов, сказок и легенд. Дома теперь окружают охранными барьерами, божественные патроны охраняют города, а герои и чудовища из преданий, былин, романов и исторических хроник так же реальны, как и обыкновенные люди. В этом мире богатый краковский марсианин снаряжает экспедицию, решив найти инопланетный корабль, упавший сразу после войны. Только все участники похода — одержимый демоном мститель, поклявшийся найти каждого, кто виновен в смерти его семьи; созданный в лаборатории слепой бог; зависимый от черного молока идеальный стрелок; юноша, разговаривающий с животными, — преследуют свои цели. И они еще не знают, какой кошмар их ждет впереди, ведь на новой Земле возможно почти все, а настоящие монстры из глубин подсознания только начинают свой путь.

Больше о польской фантастике Польша | МирФ Страна в Европе, родина Лема, Сапковского и многих других писателей, а также интересного фольклора.

Стивен Эриксон

«Радость, словно нож у сердца»

О следующей новинке сообщает также fanzon — это фантастический роман Стивена Эриксона, у которого у нас ранее издавали лишь фэнтезийные романы из цикла «Малазанской империи». Аннотация звучит так:

Канадскую писательницу-фантаста Саманту Август среди бела дня похищает НЛО. Очнувшись, она обнаруживает себя на борту инопланетного базового звездолета. С ней начинает общаться искусственный интеллект, представитель трех высокоразвитых цивилизаций, и предлагает стать посредником при Первом Контакте. Триумвират видит недостатки человечества — насилие и разрушение экосистем и поднял вопрос о возможном пресечении деятельности людей на Земле. Начинается Вмешательство

Но помимо сюжетного описания обратите внимания и на текст с задней обложки — это ещё одна аннотация, которая приводится на зарубежных сайтах.

В продажу книга поступит в октябре.

Оливия Коски и Яна Грсевич

«Путеводитель космического туриста по Солнечной системе»

Издательство «КоЛибри» (входит в группу издательств «Азбука-Аттикус») уже выпустило на русском языке иллюстрированный путеводитель, написанный и иллюстрированный в духе фантастики «Золотого века». Автор — физик и журналист Оливия Коски и астроном и популяризатор науки Яна Грсевич — поставили себе цель написать увлекательный нонфикшен в духе старых журналов Amazing Stories, Science Fiction и им подобных. Иллюстратором путеводителя выступил Стив Томас — он известен своими винтажными фантастическими работами.

Надоело валяться на пляже? Каждый год кататься по заезженному маршруту? Космическая дача гораздо круче! Как насчёт того, чтобы уехать за миллиарды километров от дома? Прокатиться на лыжах по вулканическим пескам Меркурия? Отправиться в погоню за бурями на Сатурне? Накрениться набок вместе с Ураном? Или заняться, наконец, парусным спортом на Нептуне — и от эффекта дежавю не останется и следа! Фантастика? Нет, нет и ещё раз нет. Все эти сногсшибательные идеи готовы к скорому осуществлению: слетать на Луну и Марс можно будет уже в ближайшие десятилетия — получите бонус за раннее бронирование! А спустя столетие мы с вами научимся справляться с высокой плотностью радиационного излучения Юпитера, существовать в экстремальных условиях солнечной стороны Меркурия и посылать роботов-разведчиков к дальним рубежам Солнечной системы. «Космические турагенты» Оливия Коски и Яна Грсевич, основатели Intergalactic Travel Bureau, инсайдеры в области новейших научных знаний о Вселенной, готовят отважного путешественника к тому, что его ждёт на планетах и их спутниках, если допустить, что отправиться в такое путешествие можно уже завтра.

Фотографии с обложками и иллюстрациями: