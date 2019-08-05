Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2019

Лето потихоньку близится к завершению, но впереди еще целый месяц отпусков, так что издатели торопятся охватить как можно больше любителей фантастики, которые все еще отдыхают. А значит, в августе выйдет море потенциально интересных книг. Каждую из них отметить невозможно, поэтому в нашу подборку попали лишь те, которые выделяются из общей массы. Именно поэтому здесь так много иностранных имен — ведь книги для перевода издатели отбирают особенно тщательно. Но и отечественной фантастики в августе выходит немало.

Научная фантастика

Ким Стэнли Робинсон «Нью-Йорк 2140»

Когда в 2140 году из-за таяния ледников поднялся уровень мирового океана, многие прибрежные города оказались затоплены — полностью или частично. Не миновала эта участь и Нью-Йорк: улицы мегаполиса превратились в каналы, а небоскребы — в острова. Один из таких островов — высотка на Мэдисон-сквер, где живут две тысячи человек. И некоторые из них — торговец, полицейский, звезда интернета, менеджер здания и двое беспризорников — оказываются втянуты в историю…

Что нас ждёт: один из лучших романов известного американского фантаста, не похожий на типичную постапокалиптику о мире после катастрофы. Затопленный Нью-Йорк — довольно симпатичный город, где площади и улицы заполнены катерами и яхтами, люди передвигаются между домами по крытым мостикам, а в небесах парят летающие деревни.

Марта Уэллс «Отказ всех систем»

На далекой планете команда ученых проводит исследования под охраной мыслящего андроида. Однако случился сбой, андроид взломал свой модуль управления и почувствовал себя свободным. Он назвал себя Киллерботом и нашел смысл жизни в просмотре фильмов и сериалов. Однако, когда людям и их миссии грозит серьезная опасность, Киллерботу надо решить, стоит ли выйти из зоны комфорта…

Что нас ждёт: первые две части детективной НФ «Дневники Киллербота». Начальная повесть получила премии «Небьюла», «Хьюго» и «Локус».

Стивен Бакстер «Война миров 2. Гибель человечества»

После провалившегося вторжения марсиан на Землю прошло полтора десятка лет. Благодаря технологиям, добытым из машин захватчиков, человечеству удалось существенно продвинуться вперед. Поэтому, когда стало известно, что с Марса вновь стартовали космические корабли, люди не испытали особого беспокойства — ведь марсиане уязвимы для земных бактерий, а человеческие армии теперь вооружены не хуже пришельцев. Но люди были излишне самонадеянны, не подумав о том, что марсиане тоже учли прошлые ошибки…

Что нас ждёт: своеобразное продолжение «Войны миров» Уэллса, где человечество вновь оказалось на грани уничтожения.

Грег Бир «Криптум»

Молодой Предтеча должен дать показания в суде над могущественным Главным Строителем, создателем страшного оружия, способного уничтожить жизнь во всей галактике. Однако еще до начала судебного разбирательства мятежный ИскИн пытается использовать оружие Строителя, чтобы совершить акт геноцида против Предтеч…

Что нас ждёт: первый роман трилогии военной фантастики «Сага о Предтечах» из межавторского цикла Halo. Действие романа разворачивается примерно за сто тысяч лет до событий игры.

Джеймс Лавгроув, Нэнси Холдер «Чёртов герой»

Мэл Рейнольдс, капитан звездолёта «Серенити», и его неизменная команда странствуют по Галактике, берясь за самую опасную работу. Однажды Мэл попадает в передрягу, связанную с его прошлым — с теми временами, когда он был солдатом повстанческой армии. И только помощь верных друзей может спасти капитана от гибели…

Что нас ждёт: первый роман трилогии, которая официально продолжает события культового сериала «Светлячок». Трилогия написана под контролем создателя сериала Джосса Уидона.

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Фэнтези

Андрей Белянин «Орден бесогонов»

Фёдор Фролов, для друзей Тео, — бывший гот, бывший снайпер, а ныне бесогон в заснеженном селе Пияла под Архангельском. Молитвенник в одну руку, крест в другую, не забыть флягу святой воды и наган с серебряными пулями, ну а русский мат и так никуда не денется, куда ж без него… И пускай рогатые враги лезут изо всех щелей, а на тропу войны выходит таинственная Якутянка в алмазах, доблестный Тео не даст нечистой силе спуску.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Изгоняющий бесов», эдакий русский вариант незабвенного «Экзорциста» от известного отечественного писателя.

Павел Корнев «Ритуалист»

Магистр Вселенской комиссии по этике Филипп Олеандр вон Черен выслеживает чернокнижников, которые заходят слишком далеко в поисках ответов на вопросы бытия. Но магический жезл и пара покрытых колдовскими формулами пистолей больше не способны гарантировать магистру безопасность. Чтобы выпутаться из коварных козней, нужны надежные помощники, которые не воткнут в спину нож. Да где ж таких сыщешь по нынешним-то временам…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Небесный эфир», причём в двух томах. Первая книга, «Ренегат», имела успех, явив занимательный образец авантюрно-детективного фэнтези.

Вадим Панов «Самый главный приз»

Тайный Город на пороге больших перемен. Мятежный Ярга, первый князь Нави, не остановится ни перед чем ради достижения своей цели — возрождения великой империи Темного Двора. Ради этого он готов пойти на все! Но нежданная встреча повелительницы джиннов Дагни и чела-наемника Артема поставила под угрозу замыслы первого князя…

Что нас ждёт: тридцать первый (!) роман цикла «Тайный Город» — правда, десяток из них фактически написали другие авторы. Конечно, книги серии давно перестали вызывать ажиотаж среди почитателей отечественного фэнтези, однако цикл уже завоевал очень стойкую фанбазу, так что Панов может спокойно написать еще хоть сотню романов — наверняка купят.

Марина и Сергей Дяченко «Солнечный круг»

В сборник вошли три повести супругов Дяченко — «Времена года», «Солнечный круг», «Последний Дон Кихот». И три рассказа — «Баскетбол», «Император», «Визит к Императору».

Что нас ждёт: сборник повестей и рассказов известных русскоязычных фантастов, ныне живущих в США. Две начальные повести публикуются впервые, остальные произведения ранее печатались в антологиях и периодике.

Николас Имс «Кровавая Роза»

Тэм Хашфорд поет за гроши в трактире, чем жутко недовольна. И когда в городе появляется банда наемников во главе со знаменитой Кровавой Розой, дочерью еще более легендарного Золотого Гэбриеля, Тэм решает присоединиться к ним в роли отрядного барда. Она хочет приключений — и она их получит сполна…

Что нас ждёт: второй роман цикла героического фэнтези «Сага», написанного с изрядной долей иронии. Имс изобразил мир, где к знаменитым наемникам относятся как к звездам шоу-бизнеса.

Синда Уильямс Чайма «Король демонов»

Тысячу лет назад королева Ханалея освободила Семь королевств от ужасного Короля демонов. Но так ли все было на самом деле? Правду предстоит выяснить принцессе Раисе, которая грезит подвигами великой Ханалеи. Раиса собирается отнять внезапно найденный амулет Короля демонов у бывшего разбойника Хэна Алистера, но их противостояние может обернуться гибелью Семи королевств.

Что нас ждёт: первый роман тетралогии эпического фэнтези «Семь королевств». Западные критики особенно хвалят Чайму за то, что она неожиданным образом обыграла жанровые штампы, заодно создав экзотический и очень проработанный сеттинг.

Антология «Тысяча начал и окончаний»

Переосмысление мифологии Восточной и Южной Азии в рассказах пятнадцати известных англоязычных писателей. От фэнтези до научной фантастики, от историй любви к историям мести — рассказы антологии различаются и по жанрам, и по тематике.

Что нас ждёт: антология ориентального фэнтези (хотя есть и несколько рассказов других жанров), составленная Эллен Ох и Элси Чэпмен.

Мистика и хоррор

Дебора Харкнесс «Легенды крови и времени»

XVIII век, США. Во время Войны за независимость умирающий хирург Маркус Макнил благодаря помощи загадочного француза становится вампиром. XXI век, Париж. Влюбившаяся в Маркуса Фиби Тейлор готова разделить с ним бессмертие, но трудности и опасности, подстерегающие на этом пути, ничуть не изменились с XVIII века.

Что нас ждёт: история о страстной любви и рассказ о сверхъестественном устройстве мира от автора бестселлеров о ведьмах.

Мастер Чэнь «Магазин путешествий Мастера Чэня»

В системе навигации автомобиля вдруг появляется дух, желающий убить путешественников… В отеле на краю джунглей постояльцам прислуживает зомби… Легендарный рубин сводит с ума приехавшего из Европы ювелира… Все рассказы сборника связаны с тайнами Юго-Восточной Азии, ведь Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Филиппины и другие экзотические места знакомы автору не понаслышке.

Что нас ждёт: сборник рассказов от автора популярной серии книг о самаркандском шпионе Маниахе. Рассказы, впрочем, с серией никак не связаны — это не детективы, а экзотическая мистика. А под псевдонимом Мастер Чэнь скрывается российский востоковед и журналист Дмитрий Косырев, которые провел много лет в странах Азии.

Оливер Пётч «Фауст. Сети сатаны»

1486 год. В тихий городок земли Баден-Вюртемберг приехал маг и астролог Моравиа — и внезапно там стали пропадать дети. Но юного Иоганна Георга по прозвищу Фауст подобные вещи не заботили — мальчика словно магнитом тянуло к этому странному человеку. И когда тот пообещал Иоганну великое будущее, Фауст, не задумываясь отправился вместе с ним в странствия. Но вскоре Иоганну предстоит узнать, с какими темными силами он связал свою жизнь…

Что нас ждёт: очередная версия печальной истории немецкого ученого, который ради познания продал душу дьяволу.

Детско-юношеская фантастика

Кассандра Клэр «Призраки Сумеречного базара. Книга вторая»

Сумеречный базар — место встречи фей, оборотней, чернокнижников и вампиров. Там они покупают и продают магические предметы, заключают темные сделки и торгуют мрачными секретами. Однако все тайны Сумеречного базара раскроются перед братом Захарией, некогда известным как Охотник по имени Джем Карстерс…

Что нас ждёт: шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая повести цикла «Призраки Сумеречного базара». На основе идей Кассандры Клэр повести написали Робин Вассерман, Сара Риз Бреннан и даже сама мастер поэтичного фэнтези Келли Линк.

Джули Кагава «Рождение дракона»

С одной стороны Драконы, которые умеют перевоплощаться в людей, — они были практически уничтожены, но ныне готовятся к реваншу. С другой стороны Орден Святого Георгия — легендарные воины, которые много веков уничтожают Драконов. И вот двое из этих кланов начинают испытывать друг к другу запретные чувства. Сможет ли невозможная любовь Эмбер Хилл и Гаррета Себастьяна положить конец древней вражде?

Что нас ждёт: первый роман пенталогии «Талон», романтического фэнтези для юношества в духе «Сумерек». Все романы цикла уже написаны, и издательство планирует выпустить их до конца нынешнего года.

Кристина Генри «Потерянный мальчишка»

Это история мальчика, который всем известен как ярый враг Питера Пэна. Он пришел на волшебный остров благодаря Питеру и долго был самым преданным его последователем. Но постепенно парень понял, что Пэн его обманывал — и не только его, а всех потерянных мальчиков…

Что нас ждёт: роман ревизионистского подросткового фэнтези со все объясняющим подзаголовком «Правдивая история капитана Крюка».

Эмили А. Дункан «Жестокие святые»

Трое героев — монахиня, умеющая говорить с богами, принц-маг, окруженный предателями и убийцами, монстр в обличье невинного ребенка — живут в мрачном мире, населенном жестокими святыми и грешниками. В мире, где правит темная магия крови. Этим троим придется объединиться, иначе их мир погибнет. Впрочем, возможно, гибель такого мира — невелика потеря?..

Что нас ждёт: первый роман трилогии темного фэнтези для юношества, который стал международным бестселлером и вызвал довольно горячие споры. Одни превозносят книгу, называя ее чуть ли не новым словом для YA-фэнтези, другие, наоборот, считают ее вторичной поделкой, «Аберкромби для бедных».

Т. А. Баррон «Мерлин. Потерянные годы»

Мальчик пришел в себя на песчаном берегу. Рядом лежит женщина с длинными светлыми волосами. Мальчик ничего не помнит, но женщина говорит, что его зовут Эмрис, а она его мать, Бранвен. Они вместе пытаются выжить в суровом мире, и через несколько лет Эмрис понимает, что обладает магическими способностями. Правда, особого счастья ему это не приносит…

Что нас ждёт: первый роман пенталогии «Потерянные годы Мерлина» — как ясно из названия, цикл повествует о юности великого мага. Но вообще-то Баррон сочинил целую серию про наставника короля Артура, описав и его более зрелые годы, — им посвящены трилогии «Дракон Мерлина» и «Великое Древо Авалона». Пока неизвестно, выйдет ли у нас вся эпопея.

Майкл Маршалл Смит «Ханна Грин и ее невыносимо обыденное существование»

Ханне Грин одиннадцать лет. Ее мама уехала в Лондон, а папа не уделяет дочери никакого внимания. Девочке надоела ее однообразная жизнь, и она с радостью отправилась погостить у дедушки. Там Ханне скука точно не грозит, ведь дедушка — личный инженер самого Дьявола. И без помощи Ханны и невезучего беса Ветроцапа Дьявол и дедушка не смогут починить Машину жертвоприношений, из-за чего энергия мирового зла может переполнить наш мир. Так что Ханне еще не раз предстоит пожалеть, что жизнь ее вдруг утратила обыденность…

Что нас ждёт: внецикловый мистико-сказочный роман от автора международных бестселлеров «Соломенные люди» и «Те, кто приходит из темноты».

Алекс Белл «Музыка и зло в городе ураганов»

Так случилось, что юная Джуд с отцом перебрались в зловещий Батон-Нуар, по улочкам которого бродят духи с вампирами. Однажды девушка-трубач из джаз-группы становится вместилищем духа могущественной колдуньи, которая одержима местью своим убийцам. Чтобы помочь девушке, Джуд придется с головой погрузиться в мрачные тайны вудуистов, вампиров и духов Батон-Нуара, города ураганов, где царят музыка и зло.

Что нас ждёт: подростковое городское фэнтези, чей сюжет и антураж навеяны юными годами автора, проведенными в Новом Орлеане — американской столице магии вуду.

Энциклопедии

Джефф Вандермеер «Книга чудес»

Оригинальное руководство по написанию художественной литературы — с рисунками, картами и визуальными упражнениями. «Книга чудес» предоставляет и практическую информацию, необходимую начинающему писателю. А еще сюда вошли эссе известных фантастов — например, Джорджа Мартина, Льва Гроссмана, Нила Геймана, Майкла Муркока и Кэтрин М. Валенте.

Что нас ждёт: любопытная книга одного из мэтров «новых странных», жанр которой сложно определить. Это богато иллюстрированный справочник фантастики и одновременно — пособие для начинающих авторов. Книга — лауреат «Локуса» и премии Британской Ассоциации Научной Фантастики, номинант «Хьюго» и Всемирной премии фэнтези в категории нехудожественных произведений.

Чарли Брукер, Аннабель Джонс, Джейсон Арнопп «Black Mirror. Внутри Черного зеркала»

Хотите заглянуть за кулисы культового телесериала и прочувствовать, как сложно воплотить в жизнь его идеи? Создатели «Черного зеркала» готовы поделиться самыми сокровенными подробностями — в черноюморном стиле, несвойственном типичным сухим справочникам.

Что нас ждёт: иллюстрированная книга о создании нашумевшего телесериала «Черное зеркало».