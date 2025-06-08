Ремейк Persona 4, новая Call of Duty и игра от экс-разработчиков «Ведьмака» — что показали на Xbox Showcase 2025

В 20:00 стартовала традиционная летняя презентация Xbox Showcase, на которой показали уже анонсированные и совершенно новые проекты.
Мы собрали все самое интересное в заметке.
Трансляция
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
The Blood of Dawnwalker
Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками «Ведьмака», показали новый трейлер The Blood of Dawnwalker.
Ninja Gaiden 4
Четвертая часть Ninja Gaiden обзавелась датой выхода — 21 октября на XSX/S, PS5 и ПК.
Resonance: A Plague Tale Legacy
Анонсировали приквел A Plague Tale, действие которого развернется за 15 лет до событий Requiem.
Релиз состоится в 2026 году на всех основных платформах.
Beast of Rencarnation
Game Freak, известная по Pokemon, анонсировала постапокалиптический экшен Beast of Reincarnation, который выйдет в 2026 году.
Clockwork Revolution
inXile, ответственная за Wasteland, представила геймплейный трейлер ролевой игры Clockwork Revolution.
The Outer Worlds 2
Obsidian анонсировала дату выхода сиквела The Outer Worlds — 29 октября.
Grounded 2
Obsidian неожиданно анонсировала вторую часть кооперативного выживача Grounded.
Игра выйдет в раннем доступе 29 июля.
High on Life 2
Squanch Games анонсировала вторую часть юмористического шутера High On Life. Над оригинальной игрой, напомним, работал создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд.
Выйдет до конца 2025 года.
Aphelion
Dontnod, известная по Life is Strange, анонсировала научно-фантастическую адвенчуру-хоррор Aphelion.
Ожидаем в 2026 году на всех основных платформах.
Mudang: Two Hearts
Трейлер кинематографического боевика от третьего лица с упором на скрытность и южнокорейским актером Ма Дон Соком.
Persona 4 Revival
Atlus ожидаемо анонсировала ремейк четвертой Persona с подзаголовком Revival.
Когда выйдет на PS5, XSX/S и ПК, пока непонятно.
InvincibleVS
Анонсировали файтинг в формате «3 на 3» по мотивам «Неуязвимого» — с кровищей и расчлененкой, как в Mortal Kombat.
Релиз состоится в 2026 году.
Call of Duty Black Op 7
В конце презентации анонсировали Black Ops 7, в котором главную роль исполнил звезда «Героев» Майло Вентимиль.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.