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Ремейк Persona 4, новая Call of Duty и игра от экс-разработчиков «Ведьмака» — что показали на Xbox Showcase 2025

Дмитрий Кинский
8 июня 20:18
316
2 минуты на чтение
В 20:00 стартовала традиционная летняя презентация Xbox Showcase, на которой показали уже анонсированные и совершенно новые проекты.
Мы собрали все самое интересное в заметке.

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The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками «Ведьмака», показали новый трейлер The Blood of Dawnwalker.
Пока без даты релиза.

Ninja Gaiden 4

Четвертая часть Ninja Gaiden обзавелась датой выхода — 21 октября на XSX/S, PS5 и ПК.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Анонсировали приквел A Plague Tale, действие которого развернется за 15 лет до событий Requiem.
Релиз состоится в 2026 году на всех основных платформах.

Beast of Rencarnation

Game Freak, известная по Pokemon, анонсировала постапокалиптический экшен Beast of Reincarnation, который выйдет в 2026 году.

Clockwork Revolution

inXile, ответственная за Wasteland, представила геймплейный трейлер ролевой игры Clockwork Revolution.
Даты релиза пока нет.

The Outer Worlds 2

Obsidian анонсировала дату выхода сиквела The Outer Worlds — 29 октября.

Grounded 2

Obsidian неожиданно анонсировала вторую часть кооперативного выживача Grounded.
Игра выйдет в раннем доступе 29 июля.

High on Life 2

Squanch Games анонсировала вторую часть юмористического шутера High On Life. Над оригинальной игрой, напомним, работал создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд.
Выйдет до конца 2025 года.

Aphelion

Dontnod, известная по Life is Strange, анонсировала научно-фантастическую адвенчуру-хоррор Aphelion.
Ожидаем в 2026 году на всех основных платформах.

Mudang: Two Hearts

Трейлер кинематографического боевика от третьего лица с упором на скрытность и южнокорейским актером Ма Дон Соком.

Persona 4 Revival

Atlus ожидаемо анонсировала ремейк четвертой Persona с подзаголовком Revival.
Когда выйдет на PS5, XSX/S и ПК, пока непонятно.

InvincibleVS

Анонсировали файтинг в формате «3 на 3» по мотивам «Неуязвимого» — с кровищей и расчлененкой, как в Mortal Kombat.
Релиз состоится в 2026 году.

Call of Duty Black Op 7

В конце презентации анонсировали Black Ops 7, в котором главную роль исполнил звезда «Героев» Майло Вентимиль.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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